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Белль и Себастьян Белль и Себастьян
Киноафиша Фильмы Белль и Себастьян Отзывы о фильме «Белль и Себастьян»
Belle et Sébastien Белль и Себастьян 2013 / Франция
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Белль и Себастьян»

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Наша рецензия

Самый логичный вопрос, который может задать зритель: что в российском прокате 2018 года делает французский фильм года 2013? И проблема «Белль и Себастьян» в том, что ответ на этот вопрос скрывается в самой картине. То есть не посмотришь - не поймёшь. Нет никакого весомого внешнего аргумента, чтобы вы надели ботинки и отправились в кино: ни шумной славы на родине, ни фестивальной судьбы. Только огромная красивая белая собака на добрую треть постера. Которая обещает зрителям в лучшем…

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Светлана Захарова 28 мая 2018, 23:17
Оценка
Я видела оба фильма.Мы смотрели всей семьёй, хороший добрый фильм, нам понравился.Может потому, что у нас есть эта собака.Эта порда и правда великолепна!
28 мая 2018, 23:17 Ответить
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