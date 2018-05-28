Наша рецензия

Самый логичный вопрос, который может задать зритель: что в российском прокате 2018 года делает французский фильм года 2013? И проблема «Белль и Себастьян» в том, что ответ на этот вопрос скрывается в самой картине. То есть не посмотришь - не поймёшь. Нет никакого весомого внешнего аргумента, чтобы вы надели ботинки и отправились в кино: ни шумной славы на родине, ни фестивальной судьбы. Только огромная красивая белая собака на добрую треть постера. Которая обещает зрителям в лучшем…