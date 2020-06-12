Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Андреас Пичман
Андреас Пичман
Andreas Pietschmann
О персоне
Фильмография
Новости
Андреас Пичман
Andreas Pietschmann
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 марта 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Андреаса Пичмана
Родился 22 марта 1969 года. Вюрцбург, ФРГ (Германия).
Развернуть
Фильмография Андреаса Пичмана
Свадьбы не будет!
комедия, мелодрама
2020, Германия
5.0
Белль и Себастьян
приключения
2013, Франция
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix представил трейлер финального сезона сериала «Тьма»
Премьера состоится 27 июня.
Написать
12 июня 2020 14:20
Все новости
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»