«Белль и Себастьян» – это история о преданности и дружбе. Мальчик-сирота и бездомная собака вместе пройдут через оккупацию, войну и больше никогда не будут знать одиночества…

В каком порядке смотреть все части «Белль и Себастьян»

Этот фильм является экранизацией одноименной книги французской писательницы Сесиль Обри. Серия повествует о приключениях мальчика-сироты Себастьяна и собаки Белль. Они начнутся во время Второй мировой войны. Вместе друзья смогут преодолеть одиночество, страх и научатся поддерживать тех, кто еще больше нуждается в помощи.

2013 – «Белль и Себастьян»

В начале первой части мы знакомимся с главным героем. Себастьяну семь лет и он сирота. Вместе с приемным дедушкой Сезаром и его племянницей Анжелиной он живет в деревне во Французских Альпах. На дворе 1943 год и страна оккупирована немцами. Но жители деревни не боятся фашистов. Втайне они организуют переход еврейских беженцев в Швейцарию.

Тем временем пасущийся на лугах скот постоянно подвергается нападениям неведомого хищника. От лап таинственного зверя пострадали многие животные. Жители боятся, что однажды он начнет нападать и на людей.

Себастьян тоскует по маме и постоянно отправляется на одиночные прогулки в горы. Однажды он встречает огромного дикого пса. Мальчик понимает, что это и есть тот самый загадочный зверь, нападающий на скот.

Постепенно между Себастьяном и Белль (так он называет собаку) завязывается настоящая дружба. Вместе им предстоит справиться с одиночеством и недоверием друг к другу. Но эта дружба должна остаться в тайне, ведь жители деревни вряд ли поверят в то, что животное больше ни на кого не нападет…

2015 – «Белль и Себастьян: Приключение продолжается»

С момента событий первой части проходит больше двух лет. Первые кадры переносят нас в Альпы. Сентябрь 1945 года – время праздновать победу и окончание затяжной войны. Себастьяну исполняется 10 лет. Он стал взрослее, но его дружба с Белль только окрепла.

Жизнь в деревушке вернулась в привычное русло. Люди пытаются восстановить то, что было разрушено во время войны. Себастьян и Белль с нетерпением ждут возвращения Анжелины. Девушка возглавляла сопротивление, но после произошедшей авиакатастрофы о ней ничего не знают.

Страшная весть поражает жителей деревни, но только Себастьян продолжает верить в то, что Анжелина жива. У всех опускаются руки, однако мальчик с верным другом постараются найти девушку. Они отправляются на поиски в Альпы, где потерпел крушение самолет. На этом пути их ждут опасности и приключения. А тайна, которую им предстоит узнать, может навсегда изменить жизнь верных друзей…

2017 – «Белль и Себастьян: Друзья навек»

Трилогию завершает экранизация последней части приключений юного Себастьяна и Белль. С момента событий второго фильма прошло еще около двух лет. Ужасы войны остались позади. Себастьян повзрослел, стал хорошо учиться в школе. А Белль обзавелась потомством. У других героев франшизы жизнь тоже понемногу налаживается.

Идиллию прерывает появление злобного незнакомца. Возникший будто из ниоткуда Джозеф заявляет, что является настоящим хозяином Белль. Он тайно похищает собаку вместе со щенками.

Трогательной дружбе мальчика и Белль предстоит пережить еще одно, последнее испытание. Но если раньше они выпутывались из всех неприятностей вместе, то теперь Себастьяну придется понять, как действовать без лучшего друга. Он не собирается бросать собаку в беде и отправляется на поиски в заснеженные горы. Мальчику предстоит действовать в одиночку, чтобы вернуть Белль и ее щенков домой. Удастся ли ему восстановить справедливость?