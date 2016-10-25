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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
Киноафиша Фильмы Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся Отзывы о фильме «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»
Jack Reacher: Never Go Back Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся 2016 / США
7.1 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Даже бродягам иногда хочется куда-нибудь вернуться. На счастье, на беду ли — этому вот повезло успеть навестить коллегу до того, как её устранили по-тихому, арестовав по явно сфабрикованному обвинению. Вот бы ещё самому не угодить за решётку. Ведь, как бы мог сказать один его знакомый... покойник... был бы человек — а статья найдётся! Кадр из фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» Джек Ричер — еще один типично американский персонаж-символ,…

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firsanova.mascha 25 октября 2016, 16:50
До середины фильм довольно скучноват. Но с середины и до конца действие начинает развиваться гораздо динамичней. Огорчает то, что Том Круз все еще косит под сорокалетнего. Но радует то, что у его героя
появилась 15-летняя дочь, хотя в конце выясняется, что дочь не его.
25 октября 2016, 16:50 Ответить
SKY 26 октября 2016, 21:34
Оценка
Фильм полный треш, до середины не досмотрел (
26 октября 2016, 21:34 Ответить
Ирина Ковалева 6 ноября 2016, 11:15
Странно, вроде про Девушку в поезде писала, а отзыв в Джеке оказался..
6 ноября 2016, 11:15 Ответить
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