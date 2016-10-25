Наша рецензия

Даже бродягам иногда хочется куда-нибудь вернуться. На счастье, на беду ли — этому вот повезло успеть навестить коллегу до того, как её устранили по-тихому, арестовав по явно сфабрикованному обвинению. Вот бы ещё самому не угодить за решётку. Ведь, как бы мог сказать один его знакомый... покойник... был бы человек — а статья найдётся! Кадр из фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» Джек Ричер — еще один типично американский персонаж-символ,…