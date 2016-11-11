Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ночная сова" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уиджи: Проклятие доски дьявола Уиджи: Проклятие доски дьявола
Киноафиша Фильмы Уиджи: Проклятие доски дьявола Отзывы о фильме «Уиджи: Проклятие доски дьявола»
Ouija: Origin of Evil Уиджи: Проклятие доски дьявола 2016 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Уиджи: Проклятие доски дьявола»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Соскучились по фильмам ужасов? Вот вам свеженький «Уиджи. Проклятие доски дьявола» («Ouija: Origin of Evil») от режиссёра Майка Флэнегана, который уже снял не один ужастик, например, жутковатый «Окулус» (2013, «Oculus») и пугающую «Тишину» («Hush»). Кстати, таинственную доску, которая принесла героям столько бед, называют также Уиджа, что ближе к её написанию на латинице — Ouija. Кадр из фильма «Уиджи.…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Егор Терехов 11 ноября 2016, 15:55
Оценка
Классный фильм! Просто 10 из 10!
11 ноября 2016, 15:55 Ответить
Coolander 13 ноября 2016, 17:14
Фильм хорош.
13 ноября 2016, 17:14 Ответить
Миша Проводин 20 ноября 2016, 17:53
Фильмец для детей,максимум до 15лет т.к. бредятина полная,которую любой нормальный взрослый смотреть не будет!
Шаблонный фильм про "доску дьявола"
Оценка : 4/10
20 ноября 2016, 17:53 Ответить
Юлия Тарасова 20 ноября 2016, 18:16
Наитупейший фильм!!! Из 5-и не тянет даже на 3-у. Это мой любимый жанр, смотрю чуть ли все фильмы ужасов...этот пока лидирует с конца, за последнее время.
20 ноября 2016, 18:16 Ответить
Андрей 16 марта 2017, 20:47
Оценка
ничего не ждал от фильма!
если фильм 2014 года его первая часть, то приятно удивлён - первая не понравилась, а этот фильм понравился!
есть некоторые вопросы и можно придраться, но снят, на мой взгляд, спокойно и интересно... интересный сюжет и концовка!
16 марта 2017, 20:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Бешенство
Бешенство 9 комментариев
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков 4 комментария
Вызов
Вызов 2 комментария
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 8 комментариев
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров 4 комментария
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду! 9 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 382 комментария
Поехавшая
Поехавшая 56 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши