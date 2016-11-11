Соскучились по фильмам ужасов? Вот вам свеженький «Уиджи. Проклятие доски дьявола» («Ouija: Origin of Evil») от режиссёра Майка Флэнегана, который уже снял не один ужастик, например, жутковатый «Окулус» (2013, «Oculus») и пугающую «Тишину» («Hush»). Кстати, таинственную доску, которая принесла героям столько бед, называют также Уиджа, что ближе к её написанию на латинице — Ouija. Кадр из фильма «Уиджи.…
Шаблонный фильм про "доску дьявола"
Оценка : 4/10
если фильм 2014 года его первая часть, то приятно удивлён - первая не понравилась, а этот фильм понравился!
есть некоторые вопросы и можно придраться, но снят, на мой взгляд, спокойно и интересно... интересный сюжет и концовка!
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