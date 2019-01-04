Восьмилетний Элай страдает от аутоиммунного заболевания, и контакт с внешним миром для него смертелен - мальчик должен оставаться внутри специального очищающего приспособления и передвигаться по улице в скафандре. Родители Элая не располагают лишними средствами, поэтому решаются на бесплатное экспериментальное лечение. Семья приезжает к доктору Хорн, которая оборудовала целый дом очистительными системами и уверяет, что её методика уже помогла нескольким детям с подобными заболеваниями. На новом месте Элаю немного не по себе, и вскоре он начинает видеть призраков.
|4 января 2019
|Латвия
|4 января 2019
|Литва
|4 января 2019
|США
|4 января 2019
|Эстония