Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грузовички» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Элай
5.8
Киноафиша Фильмы Элай
5.8

Элай

, 2019
Eli
США / ужасы, триллер, драма / 18+
Постер фильма Элай
5.8

О фильме

Восьмилетний Элай страдает от аутоиммунного заболевания, и контакт с внешним миром для него смертелен - мальчик должен оставаться внутри специального очищающего приспособления и передвигаться по улице в скафандре. Родители Элая не располагают лишними средствами, поэтому решаются на бесплатное экспериментальное лечение. Семья приезжает к доктору Хорн, которая оборудовала целый дом очистительными системами и уверяет, что её методика уже помогла нескольким детям с подобными заболеваниями. На новом месте Элаю немного не по себе, и вскоре он начинает видеть призраков.

В ролях

Сэди Синк
Келли Райлли
Чарли Шотуэлл
Макс Мартини
Лили Тейлор
Денин Тайлер
Режиссер Киран Фой
Сценарист Йен Голдберг, Дэвид Чирчирилло, Richard Naing
Композитор Беар Маккрири
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 18 октября 2019
Премьера в мире 4 января 2019
Дата выхода
4 января 2019 Латвия
4 января 2019 Литва
4 января 2019 США
4 января 2019 Эстония
MPAA R
Бюджет $14 113 729
Производство Paramount Pictures, Paramount Players, MTV Films
Другие названия
Eli, ELI/イーライ, Εφιάλτης στην κλινική, Елай, Привиденията на Илай, Элай, 噩夢診所

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше