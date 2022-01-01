В преддверии Нового года и Рождества Киноафиша подготовила для своих читателей фильмы, похожие на «Крампус». Это рождественский фильм ужасов 2015 года, рассказывающий о том, что происходит с детьми, не верящими в чудеса, а также с семьями, не уважающими рождественские традиции. Вместо доброго старика Санты, в их дома приходит зловещий древний демон по имени Крампус, призванный покарать всех непослушных детей и их родителей. Однажды с ним сталкивается американский мальчик Макс, многочисленные родственники которого ссорятся прямо в канун Рождества. Крампус забирает его сестру и кузена, но у Макса еще остается шанс все исправить и стать «хорошим мальчиком». В этом кино сочетаются атмосфера классического ужастика и особое рождественское настроение. Ежегодно перед зимними праздниками фильм «Крампус» пересматривают телезрители и интернет-пользователи по всему миру, так как с годами он не теряет своей актуальности.