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Фильмы похожие на «Крампус»
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Фильмы похожие на «Крампус»

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Сторожка
6.0
ужасы, триллер, драма
2019, Великобритания / США
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7.0
ужасы, триллер, детектив
2019, США
Гремлин
Гремлин
3.0
ужасы, триллер
2017, США
Уиджи: Проклятие доски дьявола
Уиджи: Проклятие доски дьявола
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер
2016, США
Байбаймэн
Байбаймэн
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, ужасы
2016, США
Сомния
Сомния
7.0
триллер, ужасы
2015, США
Женщина в черном 2. Ангел смерти
Женщина в черном 2. Ангел смерти
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, драма, ужасы
2015, Великобритания
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Паранормальное явление 5: Призраки
6.0
ужасы
2015, США
Азбука смерти 2
Азбука смерти 2
6.0
ужасы
2014, США
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Жанр
Все Ужасы Триллер Драма Детектив
Страна
Все Великобритания США
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В преддверии Нового года и Рождества Киноафиша подготовила для своих читателей фильмы, похожие на «Крампус». Это рождественский фильм ужасов 2015 года, рассказывающий о том, что происходит с детьми, не верящими в чудеса, а также с семьями, не уважающими рождественские традиции. Вместо доброго старика Санты, в их дома приходит зловещий древний демон по имени Крампус, призванный покарать всех непослушных детей и их родителей. Однажды с ним сталкивается американский мальчик Макс, многочисленные родственники которого ссорятся прямо в канун Рождества. Крампус забирает его сестру и кузена, но у Макса еще остается шанс все исправить и стать «хорошим мальчиком». В этом кино сочетаются атмосфера классического ужастика и особое рождественское настроение. Ежегодно перед зимними праздниками фильм «Крампус» пересматривают телезрители и интернет-пользователи по всему миру, так как с годами он не теряет своей актуальности.

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