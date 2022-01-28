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Кейт Сигел
Кейт Сигел
Kate Siegel
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Кейт Сигел
Kate Siegel
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Дата рождения
9 августа 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Силвер-Спринг, Мэриленд, США
Рост
173 см
Биография Кейт Сигел
Родилась 9 августа 1982 года. Силвер-Спринг, Мэриленд, США.
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Фильмография Кейт Сигел
Под гипнозом
ужасы, триллер
2021, США
5.0
Игра Джералда
ужасы, триллер
2018, США
6.0
Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер
2016, США
7.0
День свадьбы
триллер, драма
2012, США
3.0
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Актриса Кейт Сигел сообщила о начале съемок хоррор-сериала «Падение дома Ашеров»
За проект отвечает создатель «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы».
Написать
28 января 2022 11:02
Кейт Сигел погружается в опасные игры разума в первом трейлере психологического триллера «Под гипнозом»
Звезда «Полуночной мессы» снова снялась в проекте Netflix.
Написать
6 октября 2021 10:42
Религиозная вера, чудеса и их темная сторона: появился расширенный трейлер хоррор-сериала «Полуночная месса»
Автором проекта выступает создатель «Призрака дома на холме».
Написать
9 сентября 2021 11:39
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