Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кровь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уиджи: Проклятие доски дьявола Уиджи: Проклятие доски дьявола
Киноафиша Фильмы Уиджи: Проклятие доски дьявола Уиджи: Проклятие доски дьявола, 2016: актеры и роли
Ouija: Origin of Evil Уиджи: Проклятие доски дьявола 2016 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Уиджи: Проклятие доски дьявола, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Флэнеган Майк Флэнеган Mike Flanagan
В ролях
Генри Томас Генри Томас Henry Thomas Элизабет Ризер Элизабет Ризер Elizabeth Reaser Анналиса Бассо Анналиса Бассо Annalise Basso Даг Джонс Даг Джонс Doug Jones Кейт Сигел Кейт Сигел Kate Siegel Лин Шэй Лин Шэй Lin Shaye Сэм Андерсон Sam Anderson
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Клипмейкеры
Клипмейкеры
2022, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши