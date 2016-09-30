Полуночный человек, 2016

Фильм «Полуночный человек» снял известный художник-постановщик, а также сценарист и режиссёр Трэвис Заривны («Лихорадка»). В главных ролях в его новой картине снялись: Лин Шэй из «Астрала», легендарный Роберт Инглунд из «Кошмара на улице Вязов», дебютантка Габриэль Хоф и другие. Сценарий Заривны написал совместно с Робом Кеннеди.
В центре сюжета фильма «Полуночный человек» самая обычная девочка-подросток по имени Алекс. Она живёт в доме своей больной бабушки Анны и однажды находит на чердаке таинственную игру. Начав прохождение вместе с друзьями, она понимает, что вызволила древнее зло, именуемое Полуночным человеком. Теперь он использует страхи героев, чтобы одолеть их и превратить их жизни в настоящий кошмар.
- «Полуночный человек» является третьим фильмом Трэвиса Заривны, снятым в 2016 году. Также он выпустил картины «Лихорадка» и «Посторонний»
- Фильм «Полуночный человек» является ремейком одноимённой ирландской ленты Роба Кеннеди 2013 года
- В основу сюжета лёг древний паганский ритуал, который называется «Полуночная игра»
- Слоган фильма - "Он воплотит твои самые жуткие кошмары"
- Роберт Инглунд и Лин Шэй уже не первый раз снимаются вместе. Впервые их пути пересеклись в "Кошмаре на улице вязов", где у Лин Шэй была крошечная роль, затем оба играли в фильме "2001 Маньяк".
На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.