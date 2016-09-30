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Полуночный человек Полуночный человек
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The Midnight Man

Полуночный человек, 2016

2016 / США
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Главная героиня вызволяет древнее зло из загадочной настольной игры
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Полуночный человек» снял известный художник-постановщик, а также сценарист и режиссёр Трэвис Заривны («Лихорадка»). В главных ролях в его новой картине снялись: Лин Шэй из «Астрала», легендарный Роберт Инглунд из «Кошмара на улице Вязов», дебютантка Габриэль Хоф и другие. Сценарий Заривны написал совместно с Робом Кеннеди.

В центре сюжета фильма «Полуночный человек» самая обычная девочка-подросток по имени Алекс. Она живёт в доме своей больной бабушки Анны и однажды находит на чердаке таинственную игру. Начав прохождение вместе с друзьями, она понимает, что вызволила древнее зло, именуемое Полуночным человеком. Теперь он использует страхи героев, чтобы одолеть их и превратить их жизни в настоящий кошмар.

- «Полуночный человек» является третьим фильмом Трэвиса Заривны, снятым в 2016 году. Также он выпустил картины «Лихорадка» и «Посторонний»

- Фильм «Полуночный человек» является ремейком одноимённой ирландской ленты Роба Кеннеди 2013 года

- В основу сюжета лёг древний паганский ритуал, который называется «Полуночная игра»

- Слоган фильма - "Он воплотит твои самые жуткие кошмары"

- Роберт Инглунд и Лин Шэй уже не первый раз снимаются вместе. Впервые их пути пересеклись в "Кошмаре на улице вязов", где у Лин Шэй была крошечная роль, затем оба играли в фильме "2001 Маньяк".

На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 декабря 2017
Премьера онлайн 19 января 2018
Премьера в мире 30 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Трэвис Заривны
Трэвис Заривны
В ролях
Лин Шэй
Лин Шэй
Роберт Инглунд
Роберт Инглунд
Луиз Линтон
Луиз Линтон
Логан Креран
Логан Креран
Грэйсон Сзакакс
Грэйсон Сзакакс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полуночный человек 2 постера
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Полуночный человек
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Девушка Алекс живёт вдвоём со своей бабушкой Анной в старом доме. Однажды та отправляет её на чердак. чтобы Алекс нашла старое серебряное зеркальце. Но на чердаке девушка и её друг Майлс обнаруживают в одной из коробок игру «Полуночный человек». Выполнив несколько ритуальных действий, они должны спасаться от непонятного монстра, который может показать человеку то, чего он больше всего боится в жизни. Но главная цель Полуночного человека — убить всех участников игры, и для…
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streltsovas 8 января 2018, 20:45
Фильм полнейшее дерьмо! Ребята ходить не советую, логики 0!!! Смысла 0. В ролях старая маразматичка Лин Шейн, которая снимается в самых никчемных… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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