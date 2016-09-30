Полуночный человек, 2016

Фильм «Полуночный человек» снял известный художник-постановщик, а также сценарист и режиссёр Трэвис Заривны («Лихорадка»). В главных ролях в его новой картине снялись: Лин Шэй из «Астрала», легендарный Роберт Инглунд из «Кошмара на улице Вязов», дебютантка Габриэль Хоф и другие. Сценарий Заривны написал совместно с Робом Кеннеди.

В центре сюжета фильма «Полуночный человек» самая обычная девочка-подросток по имени Алекс. Она живёт в доме своей больной бабушки Анны и однажды находит на чердаке таинственную игру. Начав прохождение вместе с друзьями, она понимает, что вызволила древнее зло, именуемое Полуночным человеком. Теперь он использует страхи героев, чтобы одолеть их и превратить их жизни в настоящий кошмар.