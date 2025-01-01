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Все части фильма "Уиджи"

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Уиджи. Потустороннее измерение
Уиджи. Потустороннее измерение
ужасы 2024, Новая Зеландия / Аргентина
4.0
Уиджа. Проклятое зеркало
Уиджа. Проклятое зеркало
ужасы 2020, Новая Зеландия
4.0
Уиджи: Проклятие Вероники
Уиджи: Проклятие Вероники
ужасы 2017, Испания
5.0
Уиджи: Проклятие доски дьявола
Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер 2016, США
6.0
Уиджи. Доска дьявола
Уиджи. Доска дьявола
приключения, триллер, боевик 2014, США
5.0
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Жанр
Все Ужасы Триллер Приключения Боевик
Страна
Все Новая Зеландия Аргентина Испания США
Год
Все 2010-2019 2020-2025

"Уиджи" - это американская серия хоррор-фильмов, основанная на доске для связи с духами под названием "уиджи". Эта доска используется для общения с духами, исторически привлекая внимание мистиков и любителей паранормальных явлений.

Фильмы "Уиджи" обладают типичными элементами жанра хоррора, такими как напряжение, таинственные явления и внезапные испуги. Они пользуются популярностью у любителей жанра и представляют собой хороший выбор для тех, кто ищет атмосферные истории с элементами паранормального.

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