"Уиджи" - это американская серия хоррор-фильмов, основанная на доске для связи с духами под названием "уиджи". Эта доска используется для общения с духами, исторически привлекая внимание мистиков и любителей паранормальных явлений.

Фильмы "Уиджи" обладают типичными элементами жанра хоррора, такими как напряжение, таинственные явления и внезапные испуги. Они пользуются популярностью у любителей жанра и представляют собой хороший выбор для тех, кто ищет атмосферные истории с элементами паранормального.