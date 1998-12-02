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Анналиса Бассо

Annalise Basso
Анналиса Бассо
Анналиса Бассо Annalise Basso
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Дата рождения
2 декабря 1998
Возраст
23 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Анналиса Бассо

Родилась 2 декабря 1998 года. Сент-Луис, Миссури, США

Фильмография Анналиса Бассо
Капитан Фантастик
Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения 2016, США
7.0
Уиджи: Проклятие доски дьявола
Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер 2016, США
7.0
Окулус
Окулус
ужасы 2013, США
7.0
Козы
Козы
семейный 2013, США
6.0
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