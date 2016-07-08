Перед вами «Большой и добрый великан», новое творение Стивена Спилберга, которое является адаптацией одноимённого романа культового писателя Роальда Даля. Это история сиротки Софи, которую в одну из бессонных ночей похищает гигантский человек. Он уносит её с собой в Страну Великанов и говорит, что здесь она проведёт остаток своих дней. БДВ, как прозвала его девочка, совсем не похож на своих собратьев. Человечине он предпочитает «одурцы», которые растут в его огороде, а…
В Большого и доброго великана влюбляешься с первых минут, а его непринужденная манера коверкать слова - просто до невероятности мила и забавна. Мимика, улыбка, большие подвижные уши и светящиеся океаном доброты и нежности глаза не оставят равнодушными никого.
Отдельно стоит отметить красивые, сказочные съемки, ну и, конечно же, много юмора). Мы с сестрой далеко не дети, но посмеялись от души)).
Соглашусь с автором рецензии, что есть небольшое ощущение затянутости и пара-тройка шуток "ниже пояса", но шутки не показались мне переходящими рамки дозволенного для возрастной аудитории 12 +. Наоборот, подобный юмор в этом фильме гармонично вплетается в сюжет и высмеивает вполне себе естественные вещи)).
Для семейных пар с детьми-подростками и для тех, кто любит ощущение доброты, разливающейся приятным теплом по всему телу, после просмотра фильма - рекомендую.
Фильм супер, режиссер Спилберг, хорошая литературная база.
Прекрасный фильм для семейного просмотра, и вообще для мечтателей))))
спилберг имеет-таки вкус, снял красивый интересный фильмец, как бы сказка.
[Smmile]
сюжет не логичен, а может и логичен. слегка физиологичен. но для девочек сойдёт. тем более, что съеденногоранее человечека-мальчика упоминают делами его полезными (увлекался кораблестролением, научил читать и писать бдв, а также почитать королеву).[sleep]
бдв обижали уличные более здоровые особи. и как он им за то агрессивногокрасногокошмарика в нос подсыпал во время сна. этоестессна отразилось на качестве сна великанского народу. все раскаялисьокромя одного (рыжего в клетчатом пледе), затем их всех (окромя бдв) военные силы Британии отправили в такое место, что больше никто и никогда не узнает (некий небольшой остров).
для особенного зрителя, которому просто пары собачек корги на экране маловато, чтобы не покинуть кинозал во время просмотра, разрекламировали газировку зелёного цвета (газики идут вниз, а не вверх) - восторг королевы.
добрым фильм назвать не могу.[Obstinate]
картинка очень красивая, просто сказочная; фамилия спилберга привлекательная. но добру кинышка не учит. бестолковенькость великая.[sleep]
поначалу, казалось, что фильм туповат из-за попытки сделать его более детским. не думаю, что покажу его своим детям, но этот фильм более добрый и детский, чем большинство америкосовских мультиков.
хочу обратить внимание на очень тонкую "прорисовку" эмоций и лица БДВ ;))
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