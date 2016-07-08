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Перед вами «Большой и добрый великан», новое творение Стивена Спилберга, которое является адаптацией одноимённого романа культового писателя Роальда Даля. Это история сиротки Софи, которую в одну из бессонных ночей похищает гигантский человек. Он уносит её с собой в Страну Великанов и говорит, что здесь она проведёт остаток своих дней. БДВ, как прозвала его девочка, совсем не похож на своих собратьев. Человечине он предпочитает «одурцы», которые растут в его огороде, а…