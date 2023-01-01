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Большой и добрый великан
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The BFG
Большой и добрый великан
2016 / США / Великобритания
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6.6
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29
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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