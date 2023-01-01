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Большой и добрый великан
Большой и добрый великан, 2016: актеры и роли
The BFG
Большой и добрый великан
2016 / США / Великобритания
Трейлер
6.6
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Большой и добрый великан, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Билл Хейдер
Bill Hader
Ребекка Холл
Rebecca Hall
Джемейн Клемент
Jemaine Clement
Адам Годли
Adam Godley
Марк Райлэнс
Mark Rylance
Пенелопа Уилтон
Penelope Wilton
Оулавюр Дарри Оулафссон
Ólafur Darri Ólafsson
Майкл Адамуэйт
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