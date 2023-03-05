Неуловимые: Джекпот, 2016

Четверо друзей уже известны своей тягой к справедливости. После того, как отважная команда сдала в правоохранительные органы влиятельного криминального авторитета, к ребятам начали обращаться и простые люди, которые нуждаются в помощи. Приятели берутся за спасение исчезнувшего молодого человека. По их предположениям, парень попал в руки золотой молодежи, занимающейся нелегальным азартным бизнесом. Ставка в опасном развлечении – собственная жизнь игрока, и каждый участник может заплатить страшную цену за свое поражение…
Кира, Федя, Артем и Женя продолжают борьбу с несправедливостью. Друзья полны сил и уверенности в себе, ведь им удалось наказать беспринципного олигарха Сергея Полянского и выбраться из опасной авантюры в Бангкоке. В Москве «Неуловимых» ожидает новое задание. К ним за помощью обращается девушка, брат которой пропал без вести. Друзья выясняют, что парень попал в плохую компанию и связан с подпольным казино, в котором «золотая молодежь» играет в карты на жизни простых ребят.