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Неуловимые: Джекпот Неуловимые: Джекпот
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Неуловимые: Джекпот, 2016

2016 / Россия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Четверо друзей уже известны своей тягой к справедливости. После того, как отважная команда сдала в правоохранительные органы влиятельного криминального авторитета, к ребятам начали обращаться и простые люди, которые нуждаются в помощи. Приятели берутся за спасение исчезнувшего молодого человека. По их предположениям, парень попал в руки золотой молодежи, занимающейся нелегальным азартным бизнесом. Ставка в опасном развлечении – собственная жизнь игрока, и каждый участник может заплатить страшную цену за свое поражение…

  • Это заключительная серия франшизы о современных борцов с несправедливостью.
  • «Неуловимых» называют «Мстителями» российского производства.
  • Артем Аксененко занимался режиссурой всех четырех частей франшизы. До этого он работал в достаточно широком диапазоне жанров, от мелодрам и комедий до детективов и боевиков.
  • Александра Бортич, исполнившая одну из ролей в фильме, известна по съемкам в сериале «Полицейский с Рублевки» и фильмах «Чужая кровь», «Проводник».
  • Артем Аксененко признался, что никогда не планировал работать в сфере кинематографа, но потом увлекся многосерийными фильмами, а позже понял, что ему интересно работать над съемками полнометражных картин.

Кира, Федя, Артем и Женя продолжают борьбу с несправедливостью. Друзья полны сил и уверенности в себе, ведь им удалось наказать беспринципного олигарха Сергея Полянского и выбраться из опасной авантюры в Бангкоке. В Москве «Неуловимых» ожидает новое задание. К ним за помощью обращается девушка, брат которой пропал без вести. Друзья выясняют, что парень попал в плохую компанию и связан с подпольным казино, в котором «золотая молодежь» играет в карты на жизни простых ребят.

3.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Артем Аксененко
Артем Аксененко
В ролях
Александра Бортич
Александра Бортич
Иван Шахназаров
Иван Шахназаров
Илья Маланин
Илья Маланин
Анвар Халилулаев
Анвар Халилулаев
Алёна Ивченко
Алёна Ивченко
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:10
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