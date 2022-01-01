Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алёна Ивченко
Алёна Ивченко
О персоне
Фильмография
Алёна Ивченко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Минск, СССР (Беларусь)
Рост
171 см
Биография Алёны Ивченко
Развернуть
Фильмография Алёны Ивченко
Неуловимые: Джекпот
приключения, комедия, криминал
2016, Россия
3.0
Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма
2015, Россия
7.0
Кастинг для злодея
комедия
2011, Россия
3.0
Экскурсантка
драма
2011, Литва / Россия
8.0
Государыня и разбойник
исторический
2009, Россия
7.0
Не пытайтесь понять женщину
мелодрама
2008, Россия
5.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»