Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон
Christopher Eccleston
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Кристофер Экклстон
Christopher Eccleston
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 февраля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Солфорд, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Кристофера Экклстона
Родился 16 феваля 1964 года. Солфорд, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Кристофера Экклстона
Где соприкасаются руки
драма, мелодрама, военный
2018, Великобритания
7.0
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
комедия
2017, Великобритания
6.0
Легенда
триллер, драма, криминал
2015, Великобритания / Франция
7.0
Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик
2013, США
7.0
Национальный театр: 50 лет на сцене
спектакль
2013, Великобритания
0.0
Песня для Марион
драма, комедия
2012, Великобритания
7.0
Джон Леннон
биография, драма
2010, Великобритания
6.0
Бросок Кобры
боевик
2009, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Конни Нильсен теряет память в трейлере триллер-сериала «Рядом со мной»
Шоу дебютирует 16 декабря.
Написать
23 ноября 2021 16:19
Выбран лучший исполнитель роли Доктора Кто в культовом сериале
Дэвид Теннант опередил всех.
Написать
29 сентября 2020 09:11
Кристофер Экклстон вернется к роли Доктора Кто в аудиосериале
Проект стартует в следующем году.
Написать
13 августа 2020 11:16
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"