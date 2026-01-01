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Фильмография
Николас Фэррел
Nicholas Farrell
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Николас Фэррел
Николас Фэррел
Nicholas Farrell
Дата рождения
1 января 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Брентвуд, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.6
Корона
(2016)
8.2
Королевская больница
(2009)
8.1
Призраки
(2002)
Фильмография Николас Фэррел
6.5
Past Life
Past Life
триллер
2025, Великобритания
7.2
Убийство на ферме «Уайтхаус»
драма, криминал, мини-сериал
2020, Великобритания
6.4
Лошадь мечты
Dream horse
драма
2020, Великобритания
4.8
Рождество в горах
Christmas in the Highlands
комедия, драма, мелодрама
2019, США
7.1
Плач
драма, триллер, мини-сериал
2018, Великобритания/Австралия
4.4
Белая камера
White Chamber
драма, ужасы, фантастика
2018, Великобритания
4.1
Ложь, которую мы говорим
Lies We Tell
триллер, криминал, мелодрама
2017, Великобритания
Смотреть трейлер
6.7
Другая мать
Another Mother's Son
драма, военный
2017, Великобритания
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