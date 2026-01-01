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Николас Фэррел Nicholas Farrell
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Николас Фэррел

Nicholas Farrell

Дата рождения
1 января 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Брентвуд, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

Корона 8.6
Корона (2016)
Королевская больница 8.2
Королевская больница (2009)
Призраки 8.1
Призраки (2002)

Фильмография Николас Фэррел

Past Life 6.5
Past Life Past Life
триллер 2025, Великобритания
Убийство на ферме «Уайтхаус» 7.2
Убийство на ферме «Уайтхаус»
драма, криминал, мини-сериал 2020, Великобритания
Лошадь мечты 6.4
Лошадь мечты Dream horse
драма 2020, Великобритания
Рождество в горах 4.8
Рождество в горах Christmas in the Highlands
комедия, драма, мелодрама 2019, США
Плач 7.1
Плач
драма, триллер, мини-сериал 2018, Великобритания/Австралия
Белая камера 4.4
Белая камера White Chamber
драма, ужасы, фантастика 2018, Великобритания
Ложь, которую мы говорим 4.1
Ложь, которую мы говорим Lies We Tell
триллер, криминал, мелодрама 2017, Великобритания
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Другая мать 6.7
Другая мать Another Mother's Son
драма, военный 2017, Великобритания
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