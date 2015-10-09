Наша рецензия

Мы – легенды В сущности, новый фильм режиссера и сценариста Брайана Хелгеленда – это не столько режиссура, сценарий и тому подобные вещи, сколько бенефис выдающегося актера, Тома Харди. Даже, можно сказать, бенефис двух Томов Харди, каждый из которых сыграл одного из братьев-близнецов Крэй. В России братья Крэй совершенно неизвестны (ну, во всяком случае, были неизвестны до выхода фильма Legend на отечественные экраны), а между тем у себя на родине, в Туманном Альбионе, они не менее…