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Легенда Легенда
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Legend Легенда 2015 / Великобритания / Франция
7.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Легенда»

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Наша рецензия

Мы – легенды В сущности, новый фильм режиссера и сценариста Брайана Хелгеленда – это не столько режиссура, сценарий и тому подобные вещи, сколько бенефис выдающегося актера, Тома Харди. Даже, можно сказать, бенефис двух Томов Харди, каждый из которых сыграл одного из братьев-близнецов Крэй. В России братья Крэй совершенно неизвестны (ну, во всяком случае, были неизвестны до выхода фильма Legend на отечественные экраны), а между тем у себя на родине, в Туманном Альбионе, они не менее…

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Людочка 9 октября 2015, 16:21
✊ иду завтра
9 октября 2015, 16:21 Ответить
migel 9 октября 2015, 16:21
отличный фильм, игра актеров на очень высоком уровне.
9 октября 2015, 16:21 Ответить
migel 9 октября 2015, 16:21
отличный фильм, игра актеров на очень высоком уровне.
9 октября 2015, 16:21 Ответить
кот 9 октября 2015, 16:33
нормально
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Oberon 11 октября 2015, 23:34
Достаточно хороший, качественный фильм с отличной актерской игрой главного героя.

8 из 10
11 октября 2015, 23:34 Ответить
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