Frances SheaБог не спрашивает, принимаем ли мы эту жизнь. Выбора нет. Жизнь навязывается тебе. Единственный выбор — как мы её проживём. Или не проживём. Это тоже выбор.
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[первые строки]
Frances SheaЛондон 1960-х. У каждого была своя история о братьях Крей. Заходил в любой паб — услышишь пару лживых рассказов о них. Но я был там и не привык врать. Они были братьями, но связывало их не только кровное родство. Они были близнецами, зеркальными отражениями друг друга. Гангстерские принцы города, который они собирались покорить. Рон Крей — это была целая лондонская мафия в одном лице. Кровожадный, безумный, но и забавный. Мой Регги был другим. Раз в жизни встречаешь такого бойца с улиц, как Рег. Поверьте, чтобы так ненавидеть человека, как я, нужна была огромная любовь.
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Ronald KrayКто сам в стеклянном доме, тот не должен кидать камни.
Frances Shea[закадровый голос]Реджи как-то сказал: «Центр мира может быть где угодно». Даже здесь, в Ист-Энде Лондона. Мир похож на Лондон. Он не хороший и не плохой — он просто есть. Нет ни морали, ни бесчестия, есть только твой собственный одинокий кодекс. Пока не пробежал свою дистанцию. Пока не пришёл конец. Пока мы все не станем просто призраками тех, кем когда-то думали, что являемся.
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Ronald Kray[Фрэнсис]Иногда, чтобы добиться величия, приходится отрезать от себя маленький кусочек, как бы больно это ни было, чтобы расти, чтобы идти дальше. Для этого нужна смелость, и я это уважаю, понимаешь?
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Frances SheaЧашка чая решит любую проблему. Плохо себя чувствуешь? Чай. Оставила мужа? Чай — это ответ.
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Reggie Kray[Держится за травмированные гениталии]Никогда не трогай мужские драгоценности, приятель!
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Frances SheaЧто ты будешь делать, когда единственный человек, который мог до тебя достучаться, уйдёт? Чайку? Вряд ли.
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Dr. Humphries...Твой брат — капризный, жестокий и психопат. Наверное, параноидальный шизофреник. Я хочу сказать, что он съехал с к##ла.
[протыкает бутылку с таблетками Регги]
Dr. HumphriesЭто называется Стематол. Ты должен давать его брату два раза в день. Два раза в день, иначе будут серьёзные п##ли!
Ronald KrayМы же говорим о том, что мы гангстеры — вот кто мы такие!
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Ronald Kray...А я уставился в затылок этому типу. Бью его глазами. Всё время думаю: «Дай Рону Крею свою колбасу. Дай Рону свою чёртову колбасу.» Пока я не просто думаю об этом, а передаю это через его череп прямо в мозг. Пока он не оборачивается и не говорит: «Рон, хочешь мою колбасу? У меня сегодня аппетита нет.»
Frances SheaЯ *уже* дома. По крайней мере, пока не найду другое место. Я не могу пойти и жить с мамой.
Reggie KrayЧто я могу сделать, чтобы ты передумала? Ничего. Но я передумал насчёт одного. И что же? Я хочу, чтобы ты помнила меня. Всегда. Чтобы ты помнила, что я существовал, что я когда-то шёл рядом с тобой.
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Ronald KrayМы оба его любим, понятно? Мы оба старались. Так что придётся просто посмотреть, что будет, когда мы туда доберёмся.
Реджи КрейНе могу, правда? Я хозяин клуба. Понимаешь, могу выбрать крутую тачку, нормальный цвет, но вот в остальном — никак. Я не механик, да? Я больше... гангстер.
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Ronald KrayОн знает о нас слишком много. Слишком много всего, Рег, он знает о нас слишком много.
Reggie KrayОн знает о нас слишком много. Верно. Элби, ты что-нибудь знаешь о нас, приятель? Знаешь что-то? Э? О Роне, обо мне, о фирме, да? Знаешь про платежи, правда? Знаешь, что мы обналичиваем казначейские облигации, да? Знаешь, что мы подкупаем присяжных, чтобы они смотрели на нас б##дь как благосклонно, да?
Reggie KrayВот это да. Джек! Приятель, ты что-нибудь знаешь о мошенничестве? Вообще что-нибудь? Давай, рискни. Ты знаешь, как мы ежемесячно во все чёртовы последние четверги платим полиции? Знаешь об этом?
Reggie KrayВот это да. Так почему бы нам не убить Джека сейчас? Или сразу и Элби тоже? Убьем всех, б##ь. Или ты меня — я тебя, и мы оба трупы! Гениальная идея! Послушай себя, Рон! Ты с ума сошёл!
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Mike JobberЧарли Ричардсон сказал, что мы должны выбить из тебя всю бабушку, Рег.
Reggie KrayО, да, сказал, да? Вот это забота. Слушай, когда в следующий раз увидишь его, передай от меня, понял? Что я говорю: «П#д#р Чарли, понял? П#д#р его брату, понял? П#д#р этому жирному педику Корнеллу, который с ним тусит. П#д#р твоему лицу, понял, понял? И п#д#р всей вашей сранной братве! Как тебе такое, а? Нравится, а?
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Nipper Read[наблюдая из засадки]Кто-то рождается Ронни Креем, а кто-то становится им по воле обстоятельств.
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Reggie Kray[копу]Разница между нами, да? Кроме, ну, очевидного, в том, что я, да, я работаю на себя. А ты, ну, ты работаешь на них.
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Frances SheaДаже Скотленд-Ярд не мог закрыть глаза на убийства на улицах.