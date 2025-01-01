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Киноафиша Фильмы Легенда Цитаты из фильма Легенда

Цитаты из фильма Легенда

Ronald Kray [о его сексуальной ориентации] Я даю... но не беру... Я НЕ П***Р
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Reggie Kray Параноидальный шизофреник заходит в бар...
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Рональд Крей [на своего брата-близнеца, который вонзает нож в Джека] Зачем ты так сделал?
Реджинальд Крей [подходит, прижимая лоб к брату-близнецу] Потому что Я НЕ МОГУ ТЕБЯ УБИТЬ! Как бы сильно я ни х##ел!
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Angelo Bruno [Рэджи] Рад, что мы смогли договориться.
[Ронни]
Angelo Bruno Тебе стоит как-нибудь заехать в Филадельфию. Скажешь, чего хочешь — мы это достанем. Любой формы, любого размера. Классная итальянская девчонка, а?
[Подталкивает Ронни]
Angelo Bruno Немного спагетти с фрикадельками...?
Ronald Kray Мне больше по мальчикам.
Angelo Bruno Повтори, не расслышал.
Ronald Kray Мне больше по мальчикам. Итальянцам. Грекам.
[В комнате воцаряется тишина]
Ronald Kray Но я без предрассудков, были и негры. Даже таитяне были — я их как крендель крутил, да, я их реально еб#л как надо...
[Неловкая пауза, внезапно Бруно разражается смехом]
Angelo Bruno Ты, парень, с яйцами! Надо же иметь столько храбрости, чтобы такое признать. Браво, парень!
[Оглядывается вокруг]
Angelo Bruno А? Я прав? Браво!
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Frances Shea Бог не спрашивает, принимаем ли мы эту жизнь. Выбора нет. Жизнь навязывается тебе. Единственный выбор — как мы её проживём. Или не проживём. Это тоже выбор.
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[первые строки]
Frances Shea Лондон 1960-х. У каждого была своя история о братьях Крей. Заходил в любой паб — услышишь пару лживых рассказов о них. Но я был там и не привык врать. Они были братьями, но связывало их не только кровное родство. Они были близнецами, зеркальными отражениями друг друга. Гангстерские принцы города, который они собирались покорить. Рон Крей — это была целая лондонская мафия в одном лице. Кровожадный, безумный, но и забавный. Мой Регги был другим. Раз в жизни встречаешь такого бойца с улиц, как Рег. Поверьте, чтобы так ненавидеть человека, как я, нужна была огромная любовь.
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Ronald Kray Кто сам в стеклянном доме, тот не должен кидать камни.
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Ronald Kray Ты ничего не боишься?
Reggie Kray О, только себя, понимаешь... и *тебя*
Ronald Kray Эм.
[кивает]
Ronald Kray Да
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Ronald Kray Мы с братом захватим весь Лондон!
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Ronald Kray Ты меня ударил.
Reggie Kray Да.
[пауза]
Ronald Kray Вот так!
[отвечает ударом]
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Reggie Kray Моя верность брату — вот по чему я себя меряю
Frances Shea А как насчёт верности мне?
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Фрэнсис Шиа Ты мог бы пойти прямо...
Реджинальд Крей Жизнь не всегда такая, какой мы хотим её видеть.
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Ronald Kray [маме Фрэнсис] Чёрт возьми, ты поёшь!
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Jack 'The Hat' McVitie [после удара] Чёрт
Reggie Kray В МОЕМ КЛУБЕ НЕ РУГАЙСЯ
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Frances Shea [закадровый голос] Реджи как-то сказал: «Центр мира может быть где угодно». Даже здесь, в Ист-Энде Лондона. Мир похож на Лондон. Он не хороший и не плохой — он просто есть. Нет ни морали, ни бесчестия, есть только твой собственный одинокий кодекс. Пока не пробежал свою дистанцию. Пока не пришёл конец. Пока мы все не станем просто призраками тех, кем когда-то думали, что являемся.
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Ronald Kray [Фрэнсис] Иногда, чтобы добиться величия, приходится отрезать от себя маленький кусочек, как бы больно это ни было, чтобы расти, чтобы идти дальше. Для этого нужна смелость, и я это уважаю, понимаешь?
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Frances Shea Чашка чая решит любую проблему. Плохо себя чувствуешь? Чай. Оставила мужа? Чай — это ответ.
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Reggie Kray [Держится за травмированные гениталии] Никогда не трогай мужские драгоценности, приятель!
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Frances Shea Что ты будешь делать, когда единственный человек, который мог до тебя достучаться, уйдёт? Чайку? Вряд ли.
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Dr. Humphries ...Твой брат — капризный, жестокий и психопат. Наверное, параноидальный шизофреник. Я хочу сказать, что он съехал с к##ла.
[протыкает бутылку с таблетками Регги]
Dr. Humphries Это называется Стематол. Ты должен давать его брату два раза в день. Два раза в день, иначе будут серьёзные п##ли!
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Ronald Kray Кровь гуще воды!
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Ronald Kray Мы же говорим о том, что мы гангстеры — вот кто мы такие!
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Ronald Kray ...А я уставился в затылок этому типу. Бью его глазами. Всё время думаю: «Дай Рону Крею свою колбасу. Дай Рону свою чёртову колбасу.» Пока я не просто думаю об этом, а передаю это через его череп прямо в мозг. Пока он не оборачивается и не говорит: «Рон, хочешь мою колбасу? У меня сегодня аппетита нет.»
[пауза, чтобы дать время осознать]
Ronald Kray Интересно...
Frances Shea [Закадровый голос] Когда мой будущий зять говорил «Интересно», это значило, что он ни хрена не понимал, о чём говоришь ты, он или кто-либо ещё.
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Frances Shea Аристократы и преступники во многом похожи. Они оба эгоистичны, быстро скучают и имеют кучу бабок, которые не пахали честно.
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Reggie Kray [указывает на своего брата-близнеца] Послушай себя, Рон... ТЫ С#КА ЧЁРТ ВОЗЬМИ СУМАСШЕДШИЙ!
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Ronald Kray [Фрэнсис] Прости, ладно? Да. Мне правда очень жаль, что клуб такой пустой. Немного похож на тебя, честно говоря. В нём х*** полным-полно, кроме члена моего брата.
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Ronald Kray Да... Ты теперь не смеёшься, да?
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Reggie Kray Что именно вы хотите, чтобы я сделал, мистер Бруно?
Angelo Bruno Я прошу тебя разобраться с Роном.
Reggie Kray [слова тяжёлые, виснут в воздухе, Реджи не отводит взгляда от Бруно. Наконец...] Я не могу этого сделать. Он мой брат.
Angelo Bruno [Бруно просто улыбается, отпускает ситуацию, как будто ничего и не было] Ладно...
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Ronald Kray Знаешь, возможно, человек может стать призраком, будучи ещё живым.
Frances Shea Ты так думаешь?
Ronald Kray Ну, с тобой же так и случилось, не так ли?
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Frances Shea [рассказ] Мы провели медовый месяц в Греции. Парфенон стоял уже 2400 лет. Обещание Реджи исправиться продержалось две недели.
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Ronald Kray Ты мне всегда нравилась, Фрэнсис, всегда. Потому что у тебя есть способность заглядывать в будущее. Это так. И это то же самое, что и у меня.
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Reggie Kray [Майк Джоббер сообщил Реджи Крею, что несколько членов банды Ричардсон, включая его самого, получили приказ «выбить бабку» из Реджи и его брата Рона] . Ты не против, если я отпор дам, а?
Mike Jobber Если думаешь, что у тебя это выйдет!
Reggie Kray Для гордости моей, знаешь ли. Но предупреждаю — я играть честно не собираюсь. Поэтому вот эти взял.
Reggie Kray [Показывает кулаки, на которых надеты кастеты, в то время как Рон, который ушёл раньше, медленно возвращается с молотками в каждой руке] .
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Ronald Kray [о том, как зарезать Джека насмерть] Зачем тебе это было нужно?
Reggie Kray [шёпотом в ухо] Потому что я не могу тебя убить. Как бы сильно я ни х###л тебя хотел.
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Reggie Kray Рон, ты всё ещё принимаешь свои таблетки?
Ronald Kray Н@#% мои таблетки
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Reggie Kray Фрэнки, возвращайся домой.
Frances Shea Я *уже* дома. По крайней мере, пока не найду другое место. Я не могу пойти и жить с мамой.
Reggie Kray Что я могу сделать, чтобы ты передумала? Ничего. Но я передумал насчёт одного. И что же? Я хочу, чтобы ты помнила меня. Всегда. Чтобы ты помнила, что я существовал, что я когда-то шёл рядом с тобой.
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Ronald Kray Мы оба его любим, понятно? Мы оба старались. Так что придётся просто посмотреть, что будет, когда мы туда доберёмся.
Frances Shea Куда?
Ronald Kray На небеса.
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Angelo Bruno В нашем деле лучше не быть известным. Анонимность — вот цель.
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Frances Shea [Рону] Знаешь, однажды, Рон Крей, твоя жалкая жизнь тебя поглотит целиком.
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Фрэнсис Ши [на неё льёт дождь, крыша кабриолета открыта] Помоги мне закрыть крышу.
Реджи Крей Ох, не уверен, что смогу помочь.
Фрэнсис Ши Реджи, пожалуйста, она испортится.
Реджи Крей Не могу, правда? Я хозяин клуба. Понимаешь, могу выбрать крутую тачку, нормальный цвет, но вот в остальном — никак. Я не механик, да? Я больше... гангстер.
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Ronald Kray Он знает о нас слишком много. Слишком много всего, Рег, он знает о нас слишком много.
Reggie Kray Он знает о нас слишком много. Верно. Элби, ты что-нибудь знаешь о нас, приятель? Знаешь что-то? Э? О Роне, обо мне, о фирме, да? Знаешь про платежи, правда? Знаешь, что мы обналичиваем казначейские облигации, да? Знаешь, что мы подкупаем присяжных, чтобы они смотрели на нас б##дь как благосклонно, да?
Albert Donoghue Да.
Reggie Kray Вот это да. Джек! Приятель, ты что-нибудь знаешь о мошенничестве? Вообще что-нибудь? Давай, рискни. Ты знаешь, как мы ежемесячно во все чёртовы последние четверги платим полиции? Знаешь об этом?
Jack 'The Hat' McVitie Конечно знаю.
Reggie Kray Вот это да. Так почему бы нам не убить Джека сейчас? Или сразу и Элби тоже? Убьем всех, б##ь. Или ты меня — я тебя, и мы оба трупы! Гениальная идея! Послушай себя, Рон! Ты с ума сошёл!
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Mike Jobber Чарли Ричардсон сказал, что мы должны выбить из тебя всю бабушку, Рег.
Reggie Kray О, да, сказал, да? Вот это забота. Слушай, когда в следующий раз увидишь его, передай от меня, понял? Что я говорю: «П#д#р Чарли, понял? П#д#р его брату, понял? П#д#р этому жирному педику Корнеллу, который с ним тусит. П#д#р твоему лицу, понял, понял? И п#д#р всей вашей сранной братве! Как тебе такое, а? Нравится, а?
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Nipper Read [наблюдая из засадки] Кто-то рождается Ронни Креем, а кто-то становится им по воле обстоятельств.
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Reggie Kray [копу] Разница между нами, да? Кроме, ну, очевидного, в том, что я, да, я работаю на себя. А ты, ну, ты работаешь на них.
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Frances Shea Даже Скотленд-Ярд не мог закрыть глаза на убийства на улицах.
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Leslie Payne ...Мир — наша устрица!
Ronald Kray Пэйн. Ты часто говоришь МЫ. И часто — НАШ.
Leslie Payne Правда?
Ronald Kray Вопрос в том, не Крей ли у тебя фамилия?
Leslie Payne Ты забирай жемчужины, Рон, а я вполне доволен мягкими частями.
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Frank Shea У тебя есть гламур, Фрэнсис. Ты как звёздочка с Ист-Энда.
Mrs Shea Скорее, шлюшка с Ист-Энда.
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Reggie Kray .. это моя формула -- Мне нравится смешивать знаменитостей с несколькими, всего несколькими, злодеями с Ист-Энда. Клиенты в восторге! Это очень хорошо для бизнеса.
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Том Харди
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Чазз Пальминтери
Chazz Palminteri
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Эмили Браунинг
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Сэм Спруэлл
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Кристофер Экклстон
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