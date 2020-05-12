Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Капоне. Лицо со шрамом Капоне. Лицо со шрамом
Киноафиша Фильмы Капоне. Лицо со шрамом
Fonzo

Капоне. Лицо со шрамом, 2020

2020 / США
3.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Том Харди в роли легендарного мафиози.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Джош Транк пытается реабилитироваться после провальной «Фантастической четверки» при поддержке Тома Харди в роли, возможно, самого известного в мире гангстера.

Роль слегка сумасшедшего гангстера, находящегося на пороге смерти, но, вопреки всеобщим ожиданиям, продолжающего вызывать у окружающих в основном отрицательные эмоции, для Тома Харди не нова. И тут сразу хочется вспомнить его Алфи Соломонса из «Острых козырьков» — вечно брюзжащий, но оттого не менее устрашающий бандит. А вокруг него собрался поистине выдающийся актерский состав: Мэтт Диллон, чья роль в «Доме, который построил Джек» прогневила внушительную часть аудитории, звезда сериала «Твин Пикс» Кайл МакЛоклен и любимчик поклонников «Бесстыжих» Ноэль Фишер — лишь небольшая его часть.

Освобожденный из тюрьмы из-за ухудшившегося здоровья Аль Капоне (Том Харди) живет под домашним арестом в своем доме во Флориде. Его дни короля чикагского криминального мира остались в далеком прошлом, и теперь в возрасте 47 лет он старик с деменцией, который с трудом отличает реальность от фантазии. Тем не менее за ним все так же следит ФБР из-за так и не обнаруженной суммы денег — результата его многолетней криминальной деятельности. По всему дому установлены жучки, а врач Капоне, Карлок (Кайл МакЛоклен), шпионит за бывшим гангстером для спецслужб. Агент Кроуфорд (Джек Лауден) намерен выяснить местонахождение денег, несмотря на то что Капоне, кажется, давно потерял связь с реальностью.

Том Харди уже пробовал себя в роли Аль Капоне в не вышедшем фильме Дэвида Йейтса, который должен был называться «Цицерон».

Первоначально фильм должен был сниматься летом 2017 года, однако съемки перенесли из-за расписания Тома Харди, который в это время должен был заниматься «Веномом».

Локация, на которой проходили съемки сцены, где Джино закалывает Джонни,  — это то же место, где снималась часть «Бешеных псов» Квентина Тарантино, продюсером которых также выступил Лоренс Бендер.

Сообщалось, что режиссер Джош Транк был вынужден вложить 150 тысяч долларов из своих личных сбережений, чтобы запустить проект.

Первоначально фильм должен был называться «Фонзо».

Актеры Том Харди и Джек Лауден уже работали вместе над «Дюнкерком» Кристофера Нолана.

Фильм стал первым для режиссера Джоша Транка после провальной «Фантастической четверки» 2015 года. По его словам, после этой неудачи он понимал, что никакой работы ему в ближайшее время не светит, и он почти разорился.

Незадолго до выхода «Фантастической четверки» Джош Транк узнал о существовании своего полного тезки, чье имя было на слуху из-за того, что тот заявлялся на съемочные площадки и громил их. В прессе стали писать, что этот человек и есть режиссер Джош Транк, и у него не было никакой власти над тем, что о нем стали говорить. Тогда он задумался о том, как бы отреагировал человек с таким огромным авторитетом, как у Аль Капоне, на новости о том, что ему приписывают грехи и неудачи кого-то с таким же именем. Транк признавался, что в некотором смысле он ассоциирует себя с Капоне.

Режиссер Джош Транк говорил, что,  в отличие от «Фантастической четверки», «Капоне. Лицо со шрамом» получился таким, как он и хотел, поэтому вновь обрушившаяся на него критика его уже не тревожит.

Актер Кайл МакЛоклен согласился на участие в фильме не только из-за необычной точки зрения на фигуру Аь Капоне в сценарии. Он является большим поклонником Тома Харди и фильма режиссера Джоша Транка «Хроника». Кроме того, ему понравилась перспектива съемок в Новом Орлеане.

Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег – итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь – это хорошо продуманная игра? 

3.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 октября 2020
Премьера онлайн 12 мая 2020
Премьера в мире 12 мая 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джош Транк
Джош Транк
В ролях
Том Харди
Том Харди
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Линда Карделлини
Линда Карделлини
Кэтрин Нардуччи
Кэтрин Нардуччи
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию Фильмы про мафию
Фильмы про гангстеров Фильмы про гангстеров
Фильмы с Томом Харди Фильмы с Томом Харди
Постер фильма Капоне. Лицо со шрамом 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Конец 30-х годов. Аль Капоне (Том Харди) уже не тот кровожадный отморозок, наводящий ужас на Чикаго. Это стареющий, сильно больной человек, который ходит в подгузнике и периодически испытывает галлюцинации.  Но его поражённый сифилисом мозг хранит одну важную тайну: до тюремного заключения он где-то спрятал огромный чемодан с деньгами. Проблема в том, что Капоне забыл, где. Размеренное угасание главного гангстера эпохи не будет спокойным. На нём плотно висит ФБР, прослушивая и следя за…
Читать
Дольмант Акерман 4 октября 2020, 23:41
Ни о чем
tikhovas 6 октября 2020, 01:18
Фильм вызывает стильное отвращение к Капоне в частности, и ко всем этим романтизированным Голливудом мафиози, показывая его тем, кто он и есть,… Читать дальше…
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Капоне. Лицо со шрамом
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Аль Капоне в кино: Том Харди, Роберт Де Ниро, Джон Бернтал и другие актеры, сыгравшие легендарного мафиози Главные появления чикагского гангстера на большом экране.
Написать
24 сентября 2020 14:33
После провала «Лица со шрамом» Джош Транк разработает с Томом Харди сериал о ЦРУ Британскому актеру и режиссеру «Фантастической четверки» нет дела до оценок критиков.
Написать
15 мая 2020 10:34
Режиссер «Зови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом» Лука Гуаданьино будет работать по сценарию братьев Коэнов.
Написать
15 мая 2020 09:12
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши