Капоне. Лицо со шрамом, 2020

Том Харди уже пробовал себя в роли Аль Капоне в не вышедшем фильме Дэвида Йейтса, который должен был называться «Цицерон».

Первоначально фильм должен был сниматься летом 2017 года, однако съемки перенесли из-за расписания Тома Харди, который в это время должен был заниматься «Веномом».

Локация, на которой проходили съемки сцены, где Джино закалывает Джонни, — это то же место, где снималась часть «Бешеных псов» Квентина Тарантино, продюсером которых также выступил Лоренс Бендер.

Сообщалось, что режиссер Джош Транк был вынужден вложить 150 тысяч долларов из своих личных сбережений, чтобы запустить проект.

Первоначально фильм должен был называться «Фонзо».

Актеры Том Харди и Джек Лауден уже работали вместе над «Дюнкерком» Кристофера Нолана.

Фильм стал первым для режиссера Джоша Транка после провальной «Фантастической четверки» 2015 года. По его словам, после этой неудачи он понимал, что никакой работы ему в ближайшее время не светит, и он почти разорился.

Незадолго до выхода «Фантастической четверки» Джош Транк узнал о существовании своего полного тезки, чье имя было на слуху из-за того, что тот заявлялся на съемочные площадки и громил их. В прессе стали писать, что этот человек и есть режиссер Джош Транк, и у него не было никакой власти над тем, что о нем стали говорить. Тогда он задумался о том, как бы отреагировал человек с таким огромным авторитетом, как у Аль Капоне, на новости о том, что ему приписывают грехи и неудачи кого-то с таким же именем. Транк признавался, что в некотором смысле он ассоциирует себя с Капоне.

Режиссер Джош Транк говорил, что, в отличие от «Фантастической четверки», «Капоне. Лицо со шрамом» получился таким, как он и хотел, поэтому вновь обрушившаяся на него критика его уже не тревожит.

Актер Кайл МакЛоклен согласился на участие в фильме не только из-за необычной точки зрения на фигуру Аь Капоне в сценарии. Он является большим поклонником Тома Харди и фильма режиссера Джоша Транка «Хроника». Кроме того, ему понравилась перспектива съемок в Новом Орлеане.