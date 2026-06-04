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Постер фильма I Want Your Sex
5.9
Киноафиша Фильмы I Want Your Sex
5.9

I Want Your Sex

I Want Your Sex
США / комедия, драма, триллер / 18+
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Постер фильма I Want Your Sex
5.9
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Erika Tracy
Купер Хоффман
Купер Хоффман
Elliot
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Detective Zem
Чейз Суи Уондерс
Apple
Давид Диггс
Давид Диггс
Vikktor
Мэйсон Гудинг
Мэйсон Гудинг
Zap
Charli XCX
Charli XCX
Minerva
Маргарет Чо
Detective Zola
Роксана Мескида
Роксана Мескида
Yvette
George Todd McLachlan
Interviewee
Джеймс Дювал
Miki
Studio Assistant
Режиссер Грегг Араки
Сценарист Грегг Араки, Карли Шортино
Композитор James Clements
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера в мире 4 июня 2026
Дата выхода
27 августа 2026 Австралия
14 августа 2026 Болгария
30 июля 2026 Бразилия
28 августа 2026 Великобритания
30 июля 2026 Израиль
28 августа 2026 Ирландия 18
4 декабря 2026 Испания
31 июля 2026 Канада
25 сентября 2026 Латвия
28 августа 2026 Литва
31 июля 2026 США R
3 сентября 2026 Сербия o.A.
13 августа 2026 Украина
29 июля 2026 Франция
27 августа 2026 Хорватия o.A.
3 сентября 2026 Черногория o.A.
18 сентября 2026 Эстония
Производство Desperate Pictures, Black Bear
Другие названия
I Want Your Sex, Es gribu tikai seksu, Tahan sinult seksi, Желим секс

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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