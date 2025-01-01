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Провод мертвеца
Провод мертвеца
Dead Man's Wire
18+
Напомним о выходе в прокат
триллер
Страна
США
Производство
Elevated Films (II), Pinstripes, Balcony 9 Productions
Другие названия
Dead Man's Wire, 63 Horas de Pânico
Режиссер
Гас Ван Сент
В ролях
Билл Скарсгард
Дэйкер Монтгомери
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