Постер фильма На краю Оук-стрит
На краю Оук-стрит - trailer
На краю Оук-стрит

, 2026
The End of Oak Street
США / детектив, триллер
После того как в результате загадочного космического явления Оук-стрит вместе с пригородом оказывается в неизвестном месте, семья вскоре понимает, что их выживание зависит от того, смогут ли они держаться вместе, пока не разберутся, где находятся.

Энн Хэтэуэй
Юэн МакГрегор
Кристиан Конвери
Крис Кой
Мейси Стелла
П. Дж. Бирн
Режиссер Дэвид Роберт Митчелл
Сценарист Дэвид Роберт Митчелл
Композитор Майкл Джаккино
Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 15 мая 2025
Дата выхода
13 августа 2026 Аргентина
13 августа 2026 Бразилия
14 августа 2026 Великобритания
12 марта 2026 Германия
14 августа 2026 Ирландия
13 августа 2026 Исландия Unrated
13 марта 2026 Испания
12 августа 2026 Италия
13 августа 2026 Казахстан
14 августа 2026 Канада
14 августа 2026 Латвия
14 августа 2026 Литва
13 августа 2026 Малайзия
16 мая 2025 США
13 августа 2026 Сингапур
13 августа 2026 Таиланд
13 марта 2026 Турция
12 марта 2026 Украина
13 марта 2026 Франция
15 мая 2025 Чехия
14 августа 2026 Швеция
14 августа 2026 ЮАР
14 августа 2026 Япония
Бюджет $85 000 000
Производство Bad Robot, Good Fear Content, Jackson Pictures
Другие названия
The End of Oak Street, На краю Оук-стрит, Az Oak Street vége, El final de la calle Oak, El final de Oak Street, Koniec ulicy Dębowej, La Fin d'Oak Street, La fine di Oak Street, Ngày Tàn Của Phố Oak, O Fim da Rua, Oak Caddesi'nin Sonu

