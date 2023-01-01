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Черепашки-ниндзя 2 Черепашки-ниндзя 2
Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя 2 Награды и номинации фильма Черепашки-ниндзя 2
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows Черепашки-ниндзя 2 2016 / США
6.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Черепашки-ниндзя 2

Вся информация о фильме
Золотая малина 2017 Золотая малина 2017
Худшая женская роль
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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