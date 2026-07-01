Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Идиллический летний городок погружается в безумие, когда продавец мороженого угощает детей сладкими лакомствами, что приводит к ужасающим последствиям.
|13 августа 2026
|Австралия
|10 сентября 2026
|Аргентина
|6 августа 2026
|Бахрейн
|5 августа 2026
|Бельгия
|29 октября 2026
|Бразилия
|7 августа 2026
|Великобритания
|6 августа 2026
|Германия
|7 августа 2026
|Египет
|6 августа 2026
|Израиль
|7 августа 2026
|Ирландия
|13 августа 2026
|Исландия
|16 year age limit
|4 сентября 2026
|Испания
|7 августа 2026
|Латвия
|16+
|7 августа 2026
|Литва
|3 сентября 2026
|Мексика
|6 августа 2026
|ОАЭ
|18TC
|7 августа 2026
|Польша
|7 августа 2026
|Румыния
|7 августа 2026
|США
|13 августа 2026
|Сербия
|o.A.
|6 августа 2026
|Таиланд
|6 августа 2026
|Украина
|7 августа 2026
|Франция
|18
|20 августа 2026
|Хорватия
|o.A.
|20 августа 2026
|Черногория
|o.A.
|6 августа 2026
|Чехия