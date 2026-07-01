Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мороженщик
Мороженщик - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мороженщик

Мороженщик

, 2026
Ice Cream Man
США, Канада, Франция / ужасы
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма Мороженщик
Пойду 2
Не пойду 0
Мороженщик - Трейлер
Мороженщик  Трейлер

О фильме

Идиллический летний городок погружается в безумие, когда продавец мороженого угощает детей сладкими лакомствами, что приводит к ужасающим последствиям.

В ролях

Эри Миллен
Эри Миллен
The Ice Cream Man
Бенджамин Байрон Дэвис
The Priest
Карен Клише
Alison
Сара Эбботт
Lizzie
Дэррин Бэйкер
Дэррин Бэйкер
Principal Maloney
Снуп Догг
Снуп Догг
Self
Rodrigo Fernandez-Stoll
Mr.Hamlin
Карина Баттрик
Marcella
Luke Dietz
Steffi DiDomenicantonio
Valentina Capetola
Элай Рот
Элай Рот
Marty
Режиссер Элай Рот
Сценарист Элай Рот, Дэвид Добкин, Noah Belson
Композитор Brandon Roberts, Снуп Догг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада / Франция
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 5 августа 2026
Дата выхода
13 августа 2026 Австралия
10 сентября 2026 Аргентина
6 августа 2026 Бахрейн
5 августа 2026 Бельгия
29 октября 2026 Бразилия
7 августа 2026 Великобритания
6 августа 2026 Германия
7 августа 2026 Египет
6 августа 2026 Израиль
7 августа 2026 Ирландия
13 августа 2026 Исландия 16 year age limit
4 сентября 2026 Испания
7 августа 2026 Латвия 16+
7 августа 2026 Литва
3 сентября 2026 Мексика
6 августа 2026 ОАЭ 18TC
7 августа 2026 Польша
7 августа 2026 Румыния
7 августа 2026 США
13 августа 2026 Сербия o.A.
6 августа 2026 Таиланд
6 августа 2026 Украина
7 августа 2026 Франция 18
20 августа 2026 Хорватия o.A.
20 августа 2026 Черногория o.A.
6 августа 2026 Чехия
Бюджет $5 800 000
Производство The Horror Section, MCT Studios, Cream Productions
Другие названия
Ice Cream Man, A jégrémes, El heladero, Jäätisemüüja, O Sorveteiro, Saldējuma pārdevējs, Укус страха, Eli Roth's Ice Cream Man, Zmrzlinář, El Heladero, Dulce Sabor A Muerte

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мороженщик - Трейлер
Мороженщик Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
Рак на горе свистнул, Семенов и Фома возвращаются: дата выхода 8 сезона «Невского» больше не тайна — обводите в календаре
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше