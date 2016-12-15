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Черепашки-ниндзя 2 Черепашки-ниндзя 2
Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя 2 Отзывы о фильме «Черепашки-ниндзя 2»
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows Черепашки-ниндзя 2 2016 / США
7.3 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Черепашки-ниндзя 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Черепашья сила да пребудет с тобой! Вселенская катастрофа или звездные войны всегда начинаются с сущей ерунды. Судите сами. Бравому полицейскому офицеру (Кейси Джонс –Стивен Амелл) приказали отконвоировать заключенного: перевезти его из точки А в точку Б. В качестве подручных средств Джонсу было выдано: автозак бронированный (одна штука), наручники (одна штука), полицейские машины сопровождения (пять штук). Спрашивается, что может быть проще? Однако во время транспортировки бравый…

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Андрей 15 декабря 2016, 17:20
Оценка
скучноватый и не очень интересный фильм - сюжет слабый и скорее для мультика, а для фильма могли бы и больше придумать!
как раз обратный случай, не когда перемудрили, а недомудрили.
актёры, на мой взгляд, очень точно передали типажи из старого-доброго мультика
15 декабря 2016, 17:20 Ответить
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