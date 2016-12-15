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Черепашья сила да пребудет с тобой! Вселенская катастрофа или звездные войны всегда начинаются с сущей ерунды. Судите сами. Бравому полицейскому офицеру (Кейси Джонс –Стивен Амелл) приказали отконвоировать заключенного: перевезти его из точки А в точку Б. В качестве подручных средств Джонсу было выдано: автозак бронированный (одна штука), наручники (одна штука), полицейские машины сопровождения (пять штук). Спрашивается, что может быть проще? Однако во время транспортировки бравый…