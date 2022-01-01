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Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Alessandra Ambrosio
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Алессандра Амбросио
Alessandra Ambrosio
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Дата рождения
11 апреля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Алессандра Амбросио
Родилась 11 апреля 1981 года. Эрексим, Бразилия
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Фильмография Алессандра Амбросио
Здравствуй, папа, Новый год! 2
комедия
2017, США
6.0
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик
2016, США
7.0
Здравствуй, папа, Новый год!
комедия
2015, США
7.0
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