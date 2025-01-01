DonatelloЛео, ты не поверишь. Я сделал раствор из образца той фиолетовой жижи, чтобы ускорить анализ изотопа, но пока ждал, пока он среагирует, подумал... Если эта фиолетовая жижа превращает людей в животных, то, если её правильно переработать, смотри-ка, смотри-ка, она может превратить нас... в людей.
[демонстрирует, добавляя на своей черепашьей лапе дополнительные пальцы]
DonatelloЕсли бы мы достали ещё этой штуки, это могло бы изменить всю нашу жизнь!
LeonardoНам не нужны такие перемены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RaphaelС каждой минутой, что мы тут сидим, Шреддер становится сильнее, а Майки — всё больше достаёт!
DonatelloМы тренируемся... так сказать. Как только солнце садится — начинается время черепашек!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey JonesВсё нормально. А потом я вижу мусоровоз, и он начинает сбрасывать крышки люков!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шреддер[Бибопу и Рокстедди]Ищу мальчиков на побегушках...