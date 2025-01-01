[бой в самолёте после поражения от Бибопа и Рокстеди]

Michelangelo Ты не можешь просто так меня толкать!

Raphael Ты вёл себя как идиот! Ты собирался дать этому пройти мимо!

Donatello Я держал это в руках, а ты вел себя так, будто меня вообще нет!

Leonardo Это не моя работа — заявлять о своём присутствии, понял? Вылезай из своей скорлупы и общайся!

Raphael Ну и чего ты ждёшь? Он весь логика, без навыков!

Michelangelo [Рафу] Да, а ты — сплошной инстинкт, без тормозов...

Leonardo [Майки] Что ТЫ понимаешь в жизни? Ты — одно сердце, а мозгов нет!

Donatello [Лео] Как ты мог? Ты, может, и знаешь много о стратегии, но о чувствах ты не имеешь ни малейшего понятия!