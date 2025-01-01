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Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя 2 Цитаты из фильма Черепашки-ниндзя 2

Цитаты из фильма Черепашки-ниндзя 2

April O'Neil Как тебя зовут?
Casey Jones Кейси Джонс.
April O'Neil [улыбается] Эй...
[Появляется Майки]
Michelangelo Один вопрос... вы двое — это как бы... пара?
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Michelangelo [указывает на Донни] Донателло, тот в фиолетовом — технический гений, который, по сути, гений во всём!
[указывает на Рэфа]
Michelangelo Рафаэль, тот в красном — как большой, пушистый плюшевый мишка... если бы плюшевые мишки были невероятно свирепыми.
[указывает на Лео]
Michelangelo А это Леонардо, в синем, бесстрашный лидер, молчалив, но смертелен, ха!
[указывает на себя]
Michelangelo А я — Микеланджело, в своём фирменном оранжевом! Я — тройная угроза: мозги, мышцы и, конечно, ослепительная харизма! Девчонки зовут меня Майки!
Leonardo [обнимает Майки] Ты закончил?
Michelangelo Да!
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Michelangelo [смеётся над Бибопом] Чувак, снова с ирокезом! Молодец!
Bebop О-о-о, у вас тут шутки, да? Посмотрим, как вам будет смешно, когда мы вам головы разнесём!
[Бибоп и Рокстеди нападают]
🧡
👏
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🤔
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[погоня на машине]
Донателло Вражины в автобусе! Жми кнопку!
Леонардо Какую кнопку? Их тут миллион!
🧡
👏
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Rebecca Vincent Кто вы такие?
Michelangelo Мы не любим ярлыки.
Leonardo Кто-то называет нас уродами... монстрами.
Raphael Скажем так — мы четыре брата, которые ненавидят зачинщиков и любят этот город.
🧡
👏
🥺
🤔
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Rocksteady Чувствуешь, что варит этот Каменный?
🧡
👏
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🥱
[Бибоп и Рокстеди видят, как они мутировали]
Bebop Ты — носорог!
Rocksteady А ты... я даже не знаю, кто ты такой!
Bebop [смотрит на своё отражение] Хм, я — маленький поросёнок?
Baxter Stockman Ты — бородавочник.
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Raphael Что бы сделал Вин Дизель? Без сожалений, без страха.
🧡
👏
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[неизменённая черепашка смотрит на Рэфа, пока тот целует землю]
Raphael Ну, э-э, неловко как-то.
🧡
👏
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Микеланджело [постукивает по костюму Кранга] Я ожидал куда хуже...
[Кранг выскакивает]
Микеланджело Это как жвачка, которую уже пожевали, да ещё и с лицом!
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Splinter Из этого не уйдёшь...
Leonardo Я же ему говорил, Мастер Сплинтер! Но Раф, он ни слуха ни духа! Знал, что они не вынесут правду про фиолетовую жижу, и знаешь что? Они это подтвердили!
Splinter Леонардо...
Leonardo Я не знаю, что делать. Донни залип в своём компе, Рафом правят мускулы, а Майки витаeт в облаках! Не могу заставить их думать в унисон, думать ОДНИМ мозгом!
Splinter Не стоит хотеть, чтобы все думали одинаково, именно разные взгляды делают команду сильной. Хороший лидер это понимает. Хороший брат принимает это.
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Кейси Джонс [видит Сплинтера в логове] Ребята, никуда не двигайтесь! Стоять... там гигантская крыса.
Рафаэль Эээ, да, мы его тут раньше видели. Знаешь, есть только один способ с ним справиться. Надо прижаться к земле...
Микеланджело Прижаться...
Рафаэль Когда бежишь к нему, надо быстро и сильно.
Микеланджело Мы в тебя верим, Кейси Джонс! Всё на тебе, брат!
Рафаэль Вот именно.
Микеланджело Три, два, один... в атаку!
[Кейси бросается на Сплинтера... который сбивает его с ног]
Сплинтер Гигантская крыса: один. Новенький: ноль.
Рафаэль [смеётся] Не могу поверить, что это было так просто!
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Raphael Ты чего, курица?
Casey Jones Кого ты курицей назвал, черепаха?
🧡
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Vernon Fenwick Почему мы не идём с Черепашками? Когда случается что-то плохое, ты хочешь быть с Черепашками!
🧡
👏
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[Леонардо отрубает руку костюма Кранга]
Krang Ты не думаешь, что у меня нет запасных?
[вызывает запасную руку и новое оружие]
Michelangelo Ребята, он буквально перевооружается!
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🥱
[последние реплики]
Ребекка Винсент Думаю, стоит больше доверять людям. Сейчас они тебя примут.
Рафаэль Возможно, ты права... но, думаю, мы останемся при прежних договорённостях.
Леонардо Если что, Эйприл знает, где нас найти.
Ребекка Винсент Правда? Ты могла бы жить нормальной жизнью, как все мы.
Рафаэль Нормальной... ну и какое в этом веселье?
🧡
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🤔
🥱
Leonardo Готовьтесь, ребята!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Рокстед взрывает самолёт, в котором были он, Бибоп и Черепашки-ниндзя]
Bebop Чувак, серьёзно?
Rocksteady Моя вина, я увлёкся...
🧡
👏
🥺
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🥱
Leonardo Мы всё время терпим неудачу.
Splinter Если команда едина, успех не заставит себя ждать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
April O'Neil Если хочешь уйти с боем, эти ребята бьют сильнее всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[бой в самолёте после поражения от Бибопа и Рокстеди]
Michelangelo Ты не можешь просто так меня толкать!
Raphael Ты вёл себя как идиот! Ты собирался дать этому пройти мимо!
Donatello Я держал это в руках, а ты вел себя так, будто меня вообще нет!
Leonardo Это не моя работа — заявлять о своём присутствии, понял? Вылезай из своей скорлупы и общайся!
Raphael Ну и чего ты ждёшь? Он весь логика, без навыков!
Michelangelo [Рафу] Да, а ты — сплошной инстинкт, без тормозов...
Leonardo [Майки] Что ТЫ понимаешь в жизни? Ты — одно сердце, а мозгов нет!
Donatello [Лео] Как ты мог? Ты, может, и знаешь много о стратегии, но о чувствах ты не имеешь ни малейшего понятия!
Leonardo ...Справедливо. Хочешь знать, что я сейчас чувствую? Мы братья, но мы не команда.
🧡
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🥱
Кейси Джонс [на черепашках] Кто эти ребята?
Эйприл О'Нил Это мои друзья.
🧡
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🥺
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🥱
Donatello Лео, ты не поверишь. Я сделал раствор из образца той фиолетовой жижи, чтобы ускорить анализ изотопа, но пока ждал, пока он среагирует, подумал... Если эта фиолетовая жижа превращает людей в животных, то, если её правильно переработать, смотри-ка, смотри-ка, она может превратить нас... в людей.
[демонстрирует, добавляя на своей черепашьей лапе дополнительные пальцы]
Donatello Если бы мы достали ещё этой штуки, это могло бы изменить всю нашу жизнь!
Leonardo Нам не нужны такие перемены.
🧡
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Raphael С каждой минутой, что мы тут сидим, Шреддер становится сильнее, а Майки — всё больше достаёт!
Donatello Мы тренируемся... так сказать. Как только солнце садится — начинается время черепашек!
🧡
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🥱
Casey Jones Всё нормально. А потом я вижу мусоровоз, и он начинает сбрасывать крышки люков!
🧡
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🥱
Шреддер [Бибопу и Рокстедди] Ищу мальчиков на побегушках...
🧡
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🥱
Shredder Снова встречаемся, Черепашки!
🧡
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🥱
Krang Знаешь, я с нетерпением жду, когда поработю вас! Клетка, полная черепах, была бы неплоха!
Raphael Мы черепахи, а не сухопутные! Это большая разница!
Leonardo Да, черепахи кусаются!
🧡
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🥱
Крэнг [схватывает Майки] Иди сюда, маленькая черепашка! Дай я тебя обниму, ПРОЩАЙ!
[обнимает Майки в медвежьи объятия]
Рафаэль Никому!
Леонардо Не трогать!
Донателло Майки!
[все трое снимают костюм Крэнга]
🧡
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🥱
Krang [шлёпок Шреддеру] Ой, простите, не попала ли вам щупальцем слизь в глаз?
🧡
👏
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🥱
Michelangelo Парад на Хэллоуин, брат! Это единственная ночь в году, когда мы можем слиться с толпой...
[выходит и идёт в параде]
Michelangelo Круто!
Raphael Вернись сюда!
[тянет его обратно в их канализацию]
Raphael Какую часть «двигайся в тени» ты не понял?
🧡
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🥱
Michelangelo [кайтсерфинг] Это круто!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bebop Нужно глаз да глаз держать за чужаками!
Rocksteady А как они вообще выглядят?
Bebop Все, кто не большой свин и не большой носорог!
🧡
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Rocksteady [жесты в сторону Шреддера] Это он!
Bebop Эй, эй, эй, говори от сердца!
Rocksteady Эй, мистер Шреддер! Большой фанат твоей работы, особенно ранних штук!
Bebop Меня зовут Бибоп. А это — Рокстеди. Знаю, странное имя, да? Но его предки из Финляндии.
Rocksteady Да, именно, я финн. Потому что когда начинаю разнос, я всегда его ЗАВЕРШАЮ!
Bebop Чё!
Rocksteady Да, я это сказал!
Bebop Слышал это?
Rocksteady Я сказал!
Bebop [смеётся] Мой чел!
Rocksteady Мой чел!
Bebop Дай-ка эту ногу!
[Бибоп и Рокстеди делают пятюню ногами]
Casey Jones [Стучит по решётке в полицейской машине] Эй! Заткнитесь там!
🧡
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Крэнг [последние слова, когда его телепортируют с Земли] Я вернусь, и в тысячу раз сильнее!
🧡
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🥱
Michelangelo [в слезах] Ты бы видел их лица... там была не просто боязнь, там была настоящая ненависть...
Splinter Всё будет хорошо, сынок. Люди боятся того, чего не понимают.
🧡
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🥱
Бибоп Эй, я не толстый?
Рокстеди Нет, конечно нет! Ты выглядишь... ОЧЕНЬ ТОЛСТЫМ!
🧡
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🥱
[Черепашки сталкиваются с отрядом Солдат Оружия на борту самолёта]
Рафаэль Хорошая новость — у вас есть парашюты...
Микеланджело Парашюты!
Рафаэль Плохая новость в том, что...
[Солдат Оружия выбрасывают из грузового люка, у каждого раскрывается парашют в прыжке]
🧡
👏
🥺
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🥱
Leonardo Сэнсэй, Нога собирается освободить Шреддера!
Splinter Если Шреддер выйдет на свободу, его террор над городом начнётся снова.
Leonardo Именно!
Splinter Тогда есть только один вопрос: зачем вы тратите время, разговаривая с ворчливой старой крысой? Иди и поймай его!
🧡
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🤔
🥱
Leonardo Майки, у нас гости!
Michelangelo Нунчаки Гигантикус!
[владеет гигантскими нунчаками на двух роботизированных руках]
🧡
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🥱
Шреддер [держит мутоген] Это поможет нам создать армию...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonardo Как там у тебя, Донни?
Donatello [управляет самолетом с помощью посоха] Отлично справляюсь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Черепашки и Бибоп с Рокстеди плывут по реке]
Rocksteady Пока, черепашки!
Michelangelo Как мило с их стороны, что прощаются...
Rocksteady Приготовьтесь!
[черепашки с криками падают с водопада]
🧡
👏
🥺
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🥱
Baxter Stockman В каждом человеке есть дремлющий животный ген. Он вернёт их на законное место в животном мире!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Черепашки прячутся в грузовом отсеке самолёта]
Микеланджело Разве не должны быть три стюардессы, раздающие тёплые полотенца и всякое такое?
Рафаэль Не тут, Майки. Не для нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Jones Поцелуй меня, это отвлечёт их внимание!
[Эйприл не целует Кейси, люди проходят мимо них]
April O'Neil Идея в том, чтобы отвлечь внимание от тебя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шреддер Как только Технодром будет собран, мы захватим планету.
Крэнг Извините, мы? МЫ захватим? Ха-ха!
Шреддер Мы были командой...
Крэнг "Мы были командой..." Команды — для слабаков! Семья — для трусов! Земля — МОЯ игрушка, и я не люблю делиться!
Шреддер Ты предал меня!
Крэнг Честно говоря, я даже не особо думал о тебе!
[Шреддер вытягивает клинки, но Крэнг замораживает Шреддера и прячет его внутри Технодрома]
Крэнг Обратно в игрушечный ящик, к остальным вещам, которые я сломал! Глупенький землянин!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Bebop Бибоп, Рокстеди: Мой человек!
🧡
👏
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Бакстер Стокман [мутирует Бибопа и Рокстеди] Это будет здорово!
🧡
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Casey Jones [черепашкам] Не ешьте нас!
🧡
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Bebop Черепахи в пролёте, носорог и кабан – в деле!
🧡
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Shredder Клан Фут, исчезайте!
🧡
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Рафаэль [выпрыгивает из мусоровоза] Пора выносить мусор!
[атакует Фута]
Рафаэль [запрыгивает на байк Фута] Вот как я катаюсь!
[сбрасывает его с байка]
Рафаэль Вот как надо крутиться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raphael Внезапный вопрос: какие самые важные качества ниндзя?
Leonardo Скорость! Тишина!
Raphael И честь. Где честь, если скрываешь правду от братьев?
Leonardo Не знаю, о чём ты.
Raphael О, теперь к этому списку можно добавить и враньё!
🧡
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🥺
🤔
🥱
Бибоп [преследует Кейси] Включаемся, детка!
🧡
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🥱
Bebop Погнали, детка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Krang [Шреддеру] Я знаю, о чём ты сейчас думаешь — как бы меня убить. Но для этого нужно перехитрить меня. А никто и ничто не умнее КРЭНГА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Krang Глупые рептилии!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Донателло Ребятки, пора действовать.
Леонардо Черепашья формация через три, два, один!
[черепашки пытаются принять формуцию на здании Крайслер, но падают друг на друга]
Леонардо Что случилось с черепашьей формацией?
Микеланджело Черепашья формация? Я думал, ты сказал «Беличья формация».
Рафаэль Зачем он сказал «Беличья форма...»,
[бьёт Микеланджело по голове]
Рафаэль Что за «Беличья формация»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michelangelo [на фиолетовом слизи] Это было самое крутое, что я когда-либо видел... Это вселяло надежду, знаешь, что нам не придётся вечно тут сидеть...
Raphael Так Лео сказал Донни держать это в секрете от НАС?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baxter Stockman Это будет безумие!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в небе открывается вихрь]
Leonardo Что там творится, Донни?
Donatello Понятия не имею, но выглядит это совсем нехорошо...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocksteady Ты когда-нибудь видел, как носорог бросается в атаку?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bebop [высосан из самолёта] Этот свин лихачит в воздухе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Krang Время для новой игры! Приготовься, Земля, начинается веселье!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Krang Верни меня назад!
[андроид медленно засовывает его в костюм]
Krang Засунь меня, тупой робот!
[андроид врезается ему в живот]
Krang Ид-#от!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bebop [Кейси] Ты уже начинаешь мне по-настоящему задницу доставать. А знаешь, что Бибоп делает с такими, кто ему задницу доставляет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бакстер Стокман Если мы не можем привести его к точке эвакуации, то можем привести точку эвакуации к нему!
[готовит телепортатор]
🧡
👏
🥺
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🥱
Raphael Если есть хоть малейший шанс, что эта хрень сделает нас людьми...
Leonardo Мы — черепахи, нравится тебе это или нет.
Raphael Дело не в том, что мне нравится, а в том, что люди там наверху примут!
Leonardo Настоящее принятие приходит изнутри.
Raphael Не наливай мне тут свою мудрость из печеньки судьбы! Ты бы посоветовалcя с братьями, прежде чем решать такие дела!
Leonardo Я советовался с Донни, и мы оба решили, что так будет лучше...
Raphael [толкает Лео] А как же Майки и я, нам что, не положено голосовать?
Leonardo В этой команде есть только один голос, который имеет значение: МОЙ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Krang [черепашкам] Я предупреждаю вас в последний раз: убирайтесь с моего корабля!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonardo Эй, Пузырёк, давай посмотрим, на что ты способен!
Krang А я тебе сейчас покажу, что ТЫ можешь: ВОТ ЭТО!
[бьёт Лео]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deputy Warden Hamlett Эй, Джонс? Всё ваше.
Casey Jones [надевает кепку и смотрит на Шреддера] Здарова, Большой Папочка Правонарушитель? От имени жителей Нью-Йорка приветствуем... на большом прощании.
[закрывает двери полицейской машины]
🧡
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🥺
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🥱
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