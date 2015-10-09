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Пиковая дама: Черный обряд Пиковая дама: Черный обряд
Киноафиша Фильмы Пиковая дама: Черный обряд Отзывы о фильме «Пиковая дама: Черный обряд»
Пиковая дама: Черный обряд 2015 / Россия
5.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Пиковая дама: Черный обряд»

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Комментарии Обсудить в чате
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ТА 9 октября 2015, 16:47
Мы посмотрели с интересом. Понравился фильм.✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
партизан 9 октября 2015, 16:47
не ожидано годный фильм получился)
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:47
Подростки на выходе сообщили билетёрше:"Мы смотрели как комедию"

На уровне убогих фильмов выходного дня на телеканале"Россия"
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:47
Унылое гумно✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Андрей 15 мая 2016, 12:27
Оценка
не очень фильм! могли бы получше сюжет раскрыть или придумать!
много несоответствий и противоречий в моментах...
я думаю, в жанре ужасов, российский кинематограф может больше ;))
15 мая 2016, 12:27 Ответить
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