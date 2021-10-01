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Алина Бабак
Алина Бабак
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Алина Бабак
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Дата рождения
2 января 2002
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, Россия
Биография Алины Бабак
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Фильмография Алины Бабак
Ледяной демон
ужасы
2021, Россия
5.0
Асфальтовое солнце
драма
2021, Россия
0.0
Пиковая дама: Черный обряд
ужасы
2015, Россия
5.0
Подари мне немного тепла
мелодрама
2013, Россия
6.0
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1 октября 2021 13:11
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