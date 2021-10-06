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Евгения Лоза

Евгения Лоза
Евгения Лоза
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Дата рождения
6 июля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Антрацит, Луганская область, СССР (Украина)
Рост
173 см
Биография Евгении Лозы

Евгения Лоза родилась 6 июля 1984 года в Антраците. Родители работали инженерами-строителями. В конце 1990-х годов семья переехала в Москву. Евгения с детства тяготела к искусству: занималась в театральной студии, любила читать, сочинять стихи. В 2001 году ее приняли в Школу-студию МХАТ, курс набирал Константин Райкин. Предложения о съемках в кино стали приходить актрисе уже после первого курса. Дебютом в кино стала ее роль в сериале «Марш Турецкого». Институт Евгения не окончила из-за съемок во время обучения, это было под строжайшим запретом.

Известность пришла после роли княжны Мэри в сериале «Герой нашего времени». Также яркой ролью в карьере Евгении стал сериал «Восток-Запад», съемки которого проходили в Турции.

На съемках сериала «На качелях судьбы» Евгения познакомилась с будущем мужем Антоном Батыревым, в 2019 году они поженились, но брак продлился меньше года.

Как признается актриса, она ценит в мужчинах не внешнюю красоту, а уверенность, ум и обходительность.

Актриса ценит в профессии возможность путешествовать, изучать разные языки и обычаи. Самым захватывающим в работе считает съемочный процесс, то, как зарождается кино. Мечтает о новых интересных ролях, возможности попробовать себя в разных амплуа, освоить новые актёрские навыки.

Интересные факты о Евгении Лозе
  • Для сериала «Восток-Запад» актрисе пришлось научиться плавать и нырять. Евгения специально брала уроки у профессионального тренера;
  • Евгения Лоза и российский певец Юрий Лоза – лишь однофамильцы, родства между ними нет;
  • У Евгении есть старшая сестра;
  • Константин Райкин взял Евгению на свой курс с условием, что в кратчайшие сроки она избавиться от специфичного говора – суржика. Актриса много времени проводила с педагогом по сценической речи;
  • В 2011 году записала песню «Адреналин», также участвовала в съемках клипов групп «Звери», «Neopoleon».
Фильмография Евгении Лозы
Секрет неприступной красавицы
Секрет неприступной красавицы
мелодрама 2017, Россия
0.0
Пиковая дама: Черный обряд
Пиковая дама: Черный обряд
ужасы 2015, Россия
5.0
Варенье из Сакуры
Варенье из Сакуры
комедия 2011, Россия
5.0
Золушка.ру
Золушка.ру
комедия 2007, Украина
6.0
Княжна Мэри
Княжна Мэри
триллер, драма, криминал 2006, Россия
0.0
К вам пришёл ангел
К вам пришёл ангел
мелодрама 2004, Россия
6.0
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Статьи о персоне
«Великолепный актерский состав»: Евгения Лоза показала первое фото со съемок «Пианистки» Партнерами актрисы по новому проекту стали Марат Башаров и Людмила Артемьева.
Написать
6 октября 2021 08:35
«Перестаньте писать мерзости»: Антон Батырев поставил на место зарвавшуюся фанатку Общественность уверена: артист так и не смог забыть бывшую супругу — Евгению Лозу.
1 комментарий
3 октября 2021 11:00
«Перестаньте писать глупости»: Антона Батырева вывело из себя упоминание Евгении Лозы Актер встал на защиту своей избранницы.
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29 сентября 2021 11:53
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