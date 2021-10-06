Евгения Лоза родилась 6 июля 1984 года в Антраците. Родители работали инженерами-строителями. В конце 1990-х годов семья переехала в Москву. Евгения с детства тяготела к искусству: занималась в театральной студии, любила читать, сочинять стихи. В 2001 году ее приняли в Школу-студию МХАТ, курс набирал Константин Райкин. Предложения о съемках в кино стали приходить актрисе уже после первого курса. Дебютом в кино стала ее роль в сериале «Марш Турецкого». Институт Евгения не окончила из-за съемок во время обучения, это было под строжайшим запретом.

Известность пришла после роли княжны Мэри в сериале «Герой нашего времени». Также яркой ролью в карьере Евгении стал сериал «Восток-Запад», съемки которого проходили в Турции.

На съемках сериала «На качелях судьбы» Евгения познакомилась с будущем мужем Антоном Батыревым, в 2019 году они поженились, но брак продлился меньше года.

Как признается актриса, она ценит в мужчинах не внешнюю красоту, а уверенность, ум и обходительность.

Актриса ценит в профессии возможность путешествовать, изучать разные языки и обычаи. Самым захватывающим в работе считает съемочный процесс, то, как зарождается кино. Мечтает о новых интересных ролях, возможности попробовать себя в разных амплуа, освоить новые актёрские навыки.