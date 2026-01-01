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Наталия Медведева
Natalya Medvedeva
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Наталия Медведева
Наталия Медведева
Natalya Medvedeva
Дата рождения
9 марта 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Серпухов, Союз Советских Социалистических Республик
Рост
159 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
МХАТ Горького
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Биография Наталии Медведевой
Родилась 9 марта 1985 года. Серпухов, СССР (Россия).
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комедия
2021, Россия
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5.1
Любовь в рабочие недели
комедия, мелодрама
2020, Россия
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Презумпция невиновности
драма, мелодрама, мистика
2020, Россия
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