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Наталия Медведева
Наталия Медведева
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Наталия Медведева
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Дата рождения
9 марта 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Серпухов, СССР (Россия)
Рост
159 см
Биография Наталии Медведевой
Родилась 9 марта 1985 года. Серпухов, СССР (Россия).
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Фильмография Наталии Медведевой
Новогодние приключения Джингликов
анимация, детский
2019, Россия
0.0
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.0
Чудо-юдо
анимация
2017, Россия
5.0
Помню – не помню!
комедия, мелодрама
2016, Россия
3.0
Приличные люди
комедия
2015, Россия
2.0
30 свиданий
мелодрама, комедия
2015, Россия
5.0
Хранитель Луны
анимация
2015, Франция
6.0
Корпоратив
комедия
2014, Россия
3.0
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Статьи о персоне
Напряжение и неодобрительные взгляды: звезда Comedy Woman раскрыла «нездоровую» обстановку в шоу
Актриса заявила, что руководители проекта постоянно сталкивали участниц друг с другом.
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8 октября 2021 10:45
«Я не осуждаю Асмус»: Наталия Медведева из Comedy Woman заявила, что постельные сцены разрушают брак
Артистка считает, что актеры не могут не испытывать эмоций, демонстрируя страсть в кадре.
Написать
10 февраля 2021 17:50
«В конце концов, противно»: звезда Comedy Woman Наталия Медведева о съемках в постельных сценах
Звезда кино наотрез отказывается сниматься в сценах интимного характера.
1 комментарий
8 февраля 2021 08:01
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