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Наталия Медведева
Наталия Медведева Natalya Medvedeva
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Наталия Медведева

Natalya Medvedeva

Дата рождения
9 марта 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Серпухов, Союз Советских Социалистических Республик
Рост
159 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Романтическая актриса
В каком театре играет

Биография Наталии Медведевой

Родилась 9 марта 1985 года. Серпухов, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Лео и Тиг 7.2
Лео и Тиг (2016)
Стриптизеры 6.8
Стриптизеры (2021)
Хранитель Луны 6.8
Хранитель Луны (2015)

Фильмография Наталии Медведевой

Зубастая няня
семейный, комедия 2027, Россия
Паромщик 5.8
Паромщик Paromshchik
драма 2025, Россия
Смотреть трейлер
Небриллиантовая рука 4.4
Небриллиантовая рука Nebrilliantovaya ruka
комедия, музыка 2024, Россия
Смотреть трейлер
Дикие предки 5.8
Дикие предки Dikie predki
комедия 2022, Россия
Стриптизеры 6.8
Стриптизеры
комедия 2021, Россия
Любовь в рабочие недели 5.1
Любовь в рабочие недели
комедия, мелодрама 2020, Россия
Презумпция невиновности 6.5
Презумпция невиновности
драма, мелодрама, мистика 2020, Россия
Новогодние приключения Джингликов
Новогодние приключения Джингликов
анимация, детский 2019, Россия
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Другие проекты Наталии Медведевой
Женщины Есенина
16+

Женщины Есенина

Билеты
Новости о Наталии Медведевой
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Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
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