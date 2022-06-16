Эксклюзивно для Киноафиши: Данила Якушев делится списком любимых фильмов и сериалов

В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Женщина в состоянии развода». Это комедийно-драматическая история с Марией Машковой в главной роли о женщине, которой нужно найти мужчину, чтобы родить ребенка как можно скорее. Одним из потенциальных партнеров героини является актер Данила Якушев. Специально для Киноафиши он рассказал о своих кинопредпочтениях.