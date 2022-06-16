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Данила Якушев
Данила Якушев
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Данила Якушев
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Дата рождения
3 января 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
190 см
Биография Данилы Якушева
Родился 3 января 1986 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Данилы Якушева
Илия Муромец
фэнтези
2023, Россия
0.0
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
0.0
Бег
триллер
2020, Россия
6.0
Хандра
комедия
2020, Россия
6.0
Вещий Олег
исторический, драма
2020, Россия
0.0
Смертельные иллюзии
триллер
2020, Россия
6.0
Всё или ничего
комедия, боевик
2018, Россия
5.0
Первые
драма, приключения, исторический
2018, Россия
5.0
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Эксклюзивно для Киноафиши: Данила Якушев делится списком любимых фильмов и сериалов
В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Женщина в состоянии развода». Это комедийно-драматическая история с Марией Машковой в главной роли о женщине, которой нужно найти мужчину, чтобы родить ребенка как можно скорее. Одним из потенциальных партнеров героини является актер Данила Якушев. Специально для Киноафиши он рассказал о своих кинопредпочтениях.
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