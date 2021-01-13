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Ирина Гринева
Ирина Гринева
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Ирина Гринева
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Дата рождения
6 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Ирина Гринева
Родилась 6 февраля 1973 года. Казань, СССР (Россия).
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Фильмография Ирина Гринева
30 свиданий
мелодрама, комедия
2015, Россия
5.0
Секер
комедия, драма, семейный
2009, Казахстан
6.0
Каникулы любви
мелодрама
2008, Россия
4.0
Год золотой рыбки
мелодрама
2007, Украина
7.0
Я остаюсь
драма
2007, Россия
7.0
Щит Минервы
драма
2005, Россия
0.0
Я люблю тебя
мелодрама, комедия
2003, Россия
6.0
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13 января 2021 10:03
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