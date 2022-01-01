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Владимир Бутенко
Владимир Бутенко
Vladimir Butenko
О персоне
Фильмография
Владимир Бутенко
Vladimir Butenko
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Дата рождения
18 октября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Волжский, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Владимира Бутенко
Родился 18 октября 1980 года. Волжский, СССР (Россия).
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Фильмография Владимира Бутенко
30 свиданий
мелодрама, комедия
2015, Россия
5.0
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