Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Никита Джигурда
Никита Джигурда
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Никита Джигурда
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Никита Джигурда
Родился 27 марта, 1961 года. Киев, Украина.
Развернуть
Фильмография Никита Джигурда
30 свиданий
мелодрама, комедия
2015, Россия
5.0
Что творят мужчины! 2
комедия
2014, Россия
3.0
Ронал-варвар 3D
анимация
2011, Дания
7.0
Нико: Путь к звездам
анимация, семейный, приключения
2008, Финляндия / Германия / Дания / Ирландия
7.0
Молитва о гетмане Мазепе
исторический
2001, Украина
5.0
Любить по-русски 2
драма, мелодрама, боевик
1996, Россия
4.0
Любить по-русски
драма, мелодрама
1995, Россия
6.0
Комино
анимация
1990, СССР
5.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Об Анисиной забыл: 61-летний Джигурда пустился во все тяжкие
Артист предпочел ни в чем себе не отказывать.
Написать
21 июля 2022 09:01
Джигурда раскрыл россиянам глаза на отношение к собственным детям
Артист признался, что не считает себя примерным отцом.
Написать
17 июня 2022 15:25
Перешел черту: правда об увольнении Малахова вышла наружу
Никита Джигурда утверждает, что именно он повлиял на смену работы телеведущего.
Написать
16 июня 2022 12:55
Все статьи
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось