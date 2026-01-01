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Никита Джигурда
Никита Джигурда Nikita Dzhigurda
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Никита Джигурда

Nikita Dzhigurda

Дата рождения
27 марта 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Киев, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр

Биография Никита Джигурда

Родился 27 марта, 1961 года. Киев, Украина.

Популярные фильмы

Экипаж 314 7.9
Экипаж 314 (2021)
Дайте шоу 7.8
Дайте шоу (2024)
Ронал-варвар 3D 7.2
Ронал-варвар 3D (2011)

Фильмография Никита Джигурда

Звезды под капельницей
Звезды под капельницей
телешоу 2025, Россия
Дайте шоу 7.8
Дайте шоу
комедия, драма 2024, Россия
Кореша 3.5
Кореша Koresha
комедия 2024, Россия
Смотреть трейлер
Любовники 6.4
Любовники Lyubovniki
комедия, мелодрама 2022, Россия
Смотреть трейлер
Экипаж 314 7.9
Экипаж 314
комедия 2021, Россия
Джигалоу 5.2
Джигалоу Dzhigalou
комедия 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
30 свиданий 5
30 свиданий 30 svidaniy
мелодрама, комедия 2015, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Что творят мужчины! 2 3.7
Что творят мужчины! 2 Chto tvoryat muzhchiny! 2
комедия 2014, Россия
Смотреть трейлер
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Новости о Никита Джигурда
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