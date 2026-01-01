Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Никита Джигурда
Nikita Dzhigurda
Киноафиша
Персоны
Никита Джигурда
Никита Джигурда
Nikita Dzhigurda
Дата рождения
27 марта 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Киев, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Биография Никита Джигурда
Родился 27 марта, 1961 года. Киев, Украина.
Развернуть
Популярные фильмы
7.9
Экипаж 314
(2021)
7.8
Дайте шоу
(2024)
7.2
Ронал-варвар 3D
(2011)
Фильмография Никита Джигурда
Звезды под капельницей
телешоу
2025, Россия
7.8
Дайте шоу
комедия, драма
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.5
Кореша
Koresha
комедия
2024, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Любовники
Lyubovniki
комедия, мелодрама
2022, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Экипаж 314
комедия
2021, Россия
5.2
Джигалоу
Dzhigalou
комедия
2021, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5
30 свиданий
30 svidaniy
мелодрама, комедия
2015, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.7
Что творят мужчины! 2
Chto tvoryat muzhchiny! 2
комедия
2014, Россия
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Никита Джигурда
Селебрити Милош Бикович попадает в скандал в трейлере сериала «Дайте шоу»
Никита Кологривый угоняет «Кадиллак» в трейлере экшен-комедии «Кореша»
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить