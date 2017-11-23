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Детки напрокат, 2017

2017 / Россия
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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«Инструкция по выживанию для каждой семьи»
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Режиссером фильма «Детки напрокат» стала Татьяна Капитан, которая до этого сняла комедию «30 первых свиданий». В своей новую новую комедию она пригласила как популярных актеров - Равшану Куркову и Артема Ткаченко, так и начинающих - Диану Антосяк и Эрика Холявко-Гришина.

Сюжет фильма «Детки напрокат» расскажет о двух семьях, дети которых будто были подменены в роддоме. Серьезный и вдумчивый Макс, который пытается справиться с неуправляемым отцом-блогером и бунтарка Венера, которая то и дело норовит сбежать из дома спокойной матери, попадают к психологу, который дает им очень необычный совет. Теперь двум семьям придется полностью переосмыслить как подходы к воспитанию, так и личные отношения.

- Эрик Холявко-Гришин и Диана Антосяк стали обладателями специального приза Юлы Бриннера за кинодебют в фильме «Детки напрокат» на фестивале «Меридианы Тихого»

- Первоначальный вариант названия фильма - «Что-то не так с родителями»

- Равшана Куркова и Артем Ткаченко, сыгравшие главные роли, в реальной жизни были супругами, а ныне являются близкими друзьями

Макс и Венера так непохожи на своих родителей, будто их подменили в роддоме. Обратившись к психологу, родители получают неожиданный совет — поменяться детьми. Так каждый получит такого ребенка, о котором мечтал. Но не даром говорят: бойтесь своих желаний!

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера в мире 23 ноября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Таисия Игуменцева
Таисия Игуменцева
В ролях
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Алла Михеева
Алла Михеева
Роман Курцын
Роман Курцын
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Детки напрокат 1 постер
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Папа Максима сам себе блогер, интернет канал занимает в его жизни больше места, чем собственный ребенок. Мама Венеры постоянно работает, а девочка мечтает найти отца, который постоянно в разъездах. Их пути сойдутся в кабинете у психолога, а закончится знакомство  совершенно странным образом - им предложат поменяться детьми и, возможно, это поможет взрослым и детям лучше понять друг друга. Детское кино – редчайший жанр у нас в стране, ведь можно по пальцам одной руки пересчитать…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Юные актеры из фильма «Детки напрокат» получили спецприз на фестивале «Меридианы Тихого» Эрик Холявко-Гришин и Диана Антосяк, исполнившие главные роли в фильме «Детки напрокат», стали обладателями специального приза Юла Бриннера за дебют на Международном фестивале
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19 сентября 2017 12:07
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