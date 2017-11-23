Детки напрокат, 2017

Режиссером фильма «Детки напрокат» стала Татьяна Капитан, которая до этого сняла комедию «30 первых свиданий». В своей новую новую комедию она пригласила как популярных актеров - Равшану Куркову и Артема Ткаченко, так и начинающих - Диану Антосяк и Эрика Холявко-Гришина.

Сюжет фильма «Детки напрокат» расскажет о двух семьях, дети которых будто были подменены в роддоме. Серьезный и вдумчивый Макс, который пытается справиться с неуправляемым отцом-блогером и бунтарка Венера, которая то и дело норовит сбежать из дома спокойной матери, попадают к психологу, который дает им очень необычный совет. Теперь двум семьям придется полностью переосмыслить как подходы к воспитанию, так и личные отношения.