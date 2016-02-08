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Даша больше всего на свете мечтает выйти замуж и получить повышение по службе. Но в один миг, спустя долгие 5 лет отношений, её первый и единственный бойфренд дает отворот-поворот, тем самым уменьшая и без того отсутствующую самооценку Даши до размера, уступающего даже игольному ушку. И тут на помощь униженной приходит всемогущий Google, а точнее, Youtube с циклом видео, в которых предсказательница, она же шарлатанка, утверждает, что необходимо всего лишь 30 свиданий, чтобы вернуть парня или…