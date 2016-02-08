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30 свиданий 30 свиданий
Киноафиша Фильмы 30 свиданий Отзывы о фильме «30 свиданий»
30 свиданий 2015 / Россия
5.0 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «30 свиданий»

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Наша рецензия

Даша больше всего на свете мечтает выйти замуж и получить повышение по службе. Но в один миг, спустя долгие 5 лет отношений, её первый и единственный бойфренд дает отворот-поворот, тем самым уменьшая и без того отсутствующую самооценку Даши до размера, уступающего даже игольному ушку. И тут на помощь униженной приходит всемогущий Google, а точнее, Youtube с циклом видео, в которых предсказательница, она же шарлатанка, утверждает, что необходимо всего лишь 30 свиданий, чтобы вернуть парня или…

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MalinaS 8 февраля 2016, 10:09
Ну комедия так себе, если честно - от фильма с Медведевой ожидали больше. Весь фильм идет в форме ЦУ от психолога как восстановиться после того как девушку бросил парень - местами нудновато и скучновато. Смешные моменты в фильме были, но они больше были трогательными и милыми✊ Вобщем, в зале никто со смеху не умирал, но фильм смотрится легко и приятно.
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
Bbbugl 12 февраля 2016, 21:57
Оценка
Неужели какие-то полоумные еще ходят на быдлокомедии с резидентами Камеди?!✊
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
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