«30 свиданий»: Рецензия Киноафиши

Даша больше всего на свете мечтает выйти замуж и получить повышение по службе. Но в один миг, спустя долгие 5 лет отношений, её первый и единственный бойфренд дает отворот-поворот, тем самым уменьшая и без того отсутствующую самооценку Даши до размера, уступающего даже игольному ушку. И тут на помощь униженной приходит всемогущий Google, а точнее, Youtube с циклом видео, в которых предсказательница, она же шарлатанка, утверждает, что необходимо всего лишь 30 свиданий, чтобы вернуть парня или найти нового, ещё лучше прежнего. В то же время к Даше подселяется сосед-фотограф, который прячется от ревнивого мужа женщины, с которой он провёл жаркую ночь. Выступает он здесь в качестве брутальной и мускулистой феи-крестной, которая делает из дурнушки красавицу.

Первая работа в фильмографии режиссера имеет колоссальное значение, ведь именно она задает стиль и тон всем последующим. Поэтому, чтобы зарекомендовать себя, необходимо очень тщательно проработать все грани своего дебютного творения. Также очень важно учиться на собственных ошибках, чтобы вместо тридцати их с каждым разом становилось меньше. Может быть, в первой картине Татьяны Капитан количество недостатков и не прямо пропорционально цифре в названии, но по пальцам пересчитать их точно можно. А ей самой есть куда стремиться, чтобы не стать очередным поставщиком развлекательного материала, штампующим дублирующие друг друга сюжеты с тем же самым набором абсолютно примитивных шуток. С другой стороны, зрители продолжают посещать подобные сеансы превалирующим большинством своим, пополняя копилки продюсеров для производства новых «шедевров».

Если говорить по порядку, то начать следует с главного, то есть, с сюжета, этакого корня всего фильма. Здесь он банален и полностью предсказуем уже с первых минут. Лучше просто не акцентировать на этом внимание, комедия все же романтическая, а обилие клише в этом жанре неизбежно. Известно, что в ходе съемок сценарий постоянно дорабатывали, перерабатывали и обрабатывали всей съемочной группой, но так и остаётся загадкой, что же такого существенного в итоге в нём переменилось, ведь тема «Золушки» в кино исхожена уже вдоль и поперёк. А закадровый голос ещё больше создаёт ощущение нереальности происходящего. Правдоподобностью сюжет совсем не пахнет, а скорее является одной большой метафорой, которая говорит, что надо нагуляться, прежде чем найти того самого. Вот не было у Даши парней, но она в одночасье и с лихвой навёрстывает все пропущенные по молодости свидания.

Что касается юмора, то иначе как предсказуемым и пошлым его не назовёшь. Повсеместные эвфемизмы навевают скуку и звучат неестественно. Авторы попытались комично раскрыть и в преувеличенной манере показать типажи современных мужчин, но ощущения, что они попали в цель, не возникает. Порадовало, разве что, минутное появление Джигурды, но это всецело его собственная заслуга. Начальница главной героини служит здесь в качестве набора стереотипов о современных женщинах-руководителях, которые не могут удержать свою стервозность и контролируют гнев с помощью эзотерических практик, но совсем в этом не преуспевают. А неловкий ухажёр в «дедушкином свитере», он же коллега Даши, явно обожает «Звёздные войны», судя по тому, что все девушки, на которых он западает, носят уж больно откровенно отсылающую к принцессе Лее причёску. За всем этим хаосом, безусловно, можно отыскать и положительные стороны, коими являются актёры. Наталия Медведева и Никита Панфилов достойны похвалы за создание столь контрастного дуэта. Что касается морали, то фильм, вроде как, пытается раскрыть перед зрителями, в особенности женщинами, значимость любви к себе и ценность самоуважения, но правдивых инструкций, как этого достичь, он не выдаёт.

Трошина Олеся