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Никита Панфилов

Nikita Panfilov
Никита Панфилов
Никита Панфилов Nikita Panfilov
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Дата рождения
30 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Никиты Панфилова

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в российской столице в театральной семье. Его отец – художественный руководитель одного из множества московских театров, а мама – театральный режиссер. Неудивительно, что ребенка с детства тянуло к театральным подмосткам. Благодаря родителям Никита с пяти лет стал играть на сцене. Однако в детстве будущий актер имел много других увлечений, одним из которых являлся спорт.  В определенный момент своей жизни Панфилов даже решил связать с ним свою жизнь, но из-за травм с этой мечтой пришлось попрощаться.

После получения аттестата Никита стал студентом актерского факультета в университете современного искусства, однако его призвали в армию. Отдав долг родине, Панфилов поступил в Школу-студию МХАТ на курс Игоря Золотовицкого. Впервые стал играть на сцене еще в годы учебы, а после выпуска вошел в актерский состав московского театра имени Чехова.

В 2005 году Никита впервые появился на экране в многосерийной картине «Адъютанты любви». Позже из-за фактуры его часто приглашали в криминальные драмы. В некоторых из них Панфилов сыграл ключевые роли, но чаще всего ему доставались персонажи второго плана. Широкую популярность Никите принесла картина «Сладкая жизнь». Зрители увидели ее весной 2014 года, в ней актер исполнил одну из основных ролей.

В 2010 году Никита женился на девушке, которую зовут Лада. Она родила актеру первого сына. Однако брак не продлился долго, а развод проходил довольно тяжело: Лада требовала большие алименты и мешала Панфилову видеть сына. В 2017 году актер тайно связал себя супружескими узами во второй раз. Его новую избранницу зовут Ксения, она родом из Санкт-Петербурга.

Интересные факты о Никите Панфилове
  • В ранние годы Панфилов серьезно увлекался единоборствами и хотел стать профессиональным спортсменом. Примечательно, что творческие родители поддерживали юношу.
  • В юности Панфилов также хотел стать врачом и активно изучал анатомию. Однако его мать настояла на том, чтобы он попробовал свои силы в актерстве.
  • Первого сына Никиты зовут древнерусским «богатырским» именем Добрыня, которое отлично подходит к отчеству ребенка. Актер присутствовал при родах и до сих пор считает это одним из самых сложных испытаний в его жизни.
  • Актер признавался, что старается делать своих персонажей максимально далекими от самого себя, так как уверен, что делать их своими двойниками – «это удел студентов первого курса».
Фильмография Никиты Панфилова
Молот
Молот
драма, спорт 2016, Россия
8.0
Побег из Москвабада
Побег из Москвабада
драма 2015, Россия
4.0
30 свиданий
30 свиданий
мелодрама, комедия 2015, Россия
5.0
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