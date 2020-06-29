Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в российской столице в театральной семье. Его отец – художественный руководитель одного из множества московских театров, а мама – театральный режиссер. Неудивительно, что ребенка с детства тянуло к театральным подмосткам. Благодаря родителям Никита с пяти лет стал играть на сцене. Однако в детстве будущий актер имел много других увлечений, одним из которых являлся спорт. В определенный момент своей жизни Панфилов даже решил связать с ним свою жизнь, но из-за травм с этой мечтой пришлось попрощаться.

После получения аттестата Никита стал студентом актерского факультета в университете современного искусства, однако его призвали в армию. Отдав долг родине, Панфилов поступил в Школу-студию МХАТ на курс Игоря Золотовицкого. Впервые стал играть на сцене еще в годы учебы, а после выпуска вошел в актерский состав московского театра имени Чехова.

В 2005 году Никита впервые появился на экране в многосерийной картине «Адъютанты любви». Позже из-за фактуры его часто приглашали в криминальные драмы. В некоторых из них Панфилов сыграл ключевые роли, но чаще всего ему доставались персонажи второго плана. Широкую популярность Никите принесла картина «Сладкая жизнь». Зрители увидели ее весной 2014 года, в ней актер исполнил одну из основных ролей.

В 2010 году Никита женился на девушке, которую зовут Лада. Она родила актеру первого сына. Однако брак не продлился долго, а развод проходил довольно тяжело: Лада требовала большие алименты и мешала Панфилову видеть сына. В 2017 году актер тайно связал себя супружескими узами во второй раз. Его новую избранницу зовут Ксения, она родом из Санкт-Петербурга.