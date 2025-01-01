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Постер фильма Кошачий вальс
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Киноафиша Фильмы Кошачий вальс

Кошачий вальс

Koshachiy vals 18+
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О фильме

Скромный парень Лев работает на фабрике мягких игрушек и не может ни на что решиться, даже познакомиться с девушкой. Однажды его умерший кот воскресает, чтобы помочь хозяину обрести уверенность.

Главный герой фильма – молодой человек Лев. Это имя ему совсем не подходит, ведь он необыкновенно застенчивый, тихий и инфантильный парень. В душе Лев мечтает о больших делах и хочет стать скульптором-монументалистом, а в реальности работает на полуразорившемся заводе мягких игрушек и умеет только придумывать плюшевых зверей. Также герой влюблен в главную красавицу двора, но не может найти в себе смелость к ней подойти. Лев скучно живет с котом и страдает от собственной нерешительности.

Однажды кот умирает. Усатый никогда не отличался кротким нравом, поэтому даже с того света решает достать хозяина. Точнее, сделать его смелым и уверенным в себе мачо, способным на любые свершения. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2006
Производство Телекомпания ТВиСТ
Другие названия
Koshachiy vals, Кошачий вальс
Режиссер
Вартан Акопян
В ролях
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Максим Аверин
Максим Аверин
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Дмитрий Аросьев
Марина Орел
Марина Орел
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.8
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