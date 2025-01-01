Скромный парень Лев работает на фабрике мягких игрушек и не может ни на что решиться, даже познакомиться с девушкой. Однажды его умерший кот воскресает, чтобы помочь хозяину обрести уверенность.

Главный герой фильма – молодой человек Лев. Это имя ему совсем не подходит, ведь он необыкновенно застенчивый, тихий и инфантильный парень. В душе Лев мечтает о больших делах и хочет стать скульптором-монументалистом, а в реальности работает на полуразорившемся заводе мягких игрушек и умеет только придумывать плюшевых зверей. Также герой влюблен в главную красавицу двора, но не может найти в себе смелость к ней подойти. Лев скучно живет с котом и страдает от собственной нерешительности.

Однажды кот умирает. Усатый никогда не отличался кротким нравом, поэтому даже с того света решает достать хозяина. Точнее, сделать его смелым и уверенным в себе мачо, способным на любые свершения.