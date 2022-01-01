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Комедии про вампиров
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Комедии про вампиров

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Натуральные упыри
Натуральные упыри
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5.0
комедия
2017, Великобритания
Хватай и беги
Хватай и беги
5.0
ужасы, комедия
2016, США
Ужастики
Ужастики
7.0
приключения, комедия
2015, США
Академия вампиров
Академия вампиров
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7.0
фэнтези
2014, США
Реальные упыри
Реальные упыри
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6.0
ужасы, комедия
2014, Новая Зеландия / США
Вампирши
Вампирши
6.0
комедия, ужасы, мелодрама
2012, США
Мрачные тени
Мрачные тени
7.0
ужасы, драма
2012, США
Ночь страха
Ночь страха
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, комедия
2011, США
Университетский вампир
Университетский вампир
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4.0
боевик, комедия, ужасы
2011, США
Пропащие ребята 3: Жажда
Пропащие ребята 3: Жажда
5.0
боевик, приключения, комедия
2010, ЮАР / США / Германия
Кошелек или жизнь
Кошелек или жизнь
8.0
ужасы, комедия, драма, триллер
2009, США
Трансильмания
Трансильмания
4.0
комедия, ужасы
2009, США
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши
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6.0
фэнтези, триллер, приключения
2008, США
Пропащие ребята: Племя
Пропащие ребята: Племя
4.0
комедия, ужасы, триллер
2008, США / Канада
Оборотни
Оборотни
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7.0
триллер, ужасы
2005, Германия / США
От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса
От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса
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4.0
криминал, ужасы, триллер
1999, США
От заката до рассвета 3: Дочь палача
От заката до рассвета 3: Дочь палача
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, триллер, вестерн
1999, США
От заката до рассвета
От заката до рассвета
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, триллер, ужасы
1995, США
Баффи - истребительница вампиров
Баффи - истребительница вампиров
5.0
мистика, ужасы
1992, США
Шоу ужасов Рокки Хоррора
Шоу ужасов Рокки Хоррора
7.0
комедия, мюзикл, фантастика, драма
1975, Великобритания / США
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Зловещие легенды о кровопийцах всегда вызывали интерес у людей. В комедийном направлении эта тема выглядит необычно, но успешно вписывается в жанр, вызывая восторг зрителей.

Пять самых смешных комедий про вампиров

Эстетика мистической вселенной обычно отображается в кинематографе с пафосом и драматичностью. Ведь герои этих фильмов – таинственные сильнейшие существа, обладающие бессмертием и неуемной жаждой крови. Но наблюдать за комичными сюжетами с вампирами в качестве главных персонажей не менее увлекательно.

«Реальные упыри», 2014

Название в дословном переводе с английского звучит как «Что мы делаем в тени». История рассказывает о четверых вампирах, живущих в особняке и нещадно нарушающих первое правило потусторонних существ: «Не привлекать человеческое внимание». Главные герои перед ежегодным праздником нечисти принимают в своем доме съемочную группу охотников за сенсациями и дружелюбно соглашаются дать интервью.

Они расскажут о своих буднях, нюансах долгого совместного проживания и честно ответят на все вопросы, которые только могут задать люди группе эксцентричных кровопийц.

«Мрачные тени», 2012

Барнабас Коллинз – представитель знатного рода с огромной историей. Когда-то он разбил сердце девушке, которая оказалась не простой служанкой, а могущественной ведьмой. Отвергнутая убивает жену своего хозяина, а самого Барнабаса делает вампиром и заживо хоронит, обрекая на вечные мучения. Спустя сотни лет мужчину случайно освобождают, и он возвращается в родные хоромы. Действие происходит в 70-х годах XX века. Все, что осталось от прежней жизни, – Анжелика, до сих пор неравнодушная к герою коварная ведьма, в планах которой – разорить поместье Коллинз.

Персонаж Джонни Деппа не собирается позволить ей осуществить свой план и вступает в борьбу.

«Хватай и беги», 2015

Сюжет рассказывает о мире, в котором происходит зомби-апокалипсис. Прожорливые монстры повсюду, а главные персонажи – несколько подростков – чудом выжили и пытаются скрыться от опасности. Тем временем на зомби нападают вампиры, а на Землю в разгар странного противостояния высаживается войско агрессивных инопланетян. Теперь людям, живым мертвецам и кровопийцам придется объединить усилия, чтобы не дать воинственным существам из космической дали захватить Вселенную.

«Вампирши», 2012

Действие фильма происходит в 90-х годах прошлого столетия. Центральные персонажи – две прекрасные, но кровожадные вампирши. Гуди и Стейси, абсолютно разные, но подружившиеся девушки, бессмертны и могут тратить время как заблагорассудится. Они постоянно ходят на увлекательный шопинг, бесконечно болтают на разные темы, делятся друг с другом секретами, развлекаются на ночных тусовках Нью-Йорка и даже посещают анонимные собрания кровопийц. Но однажды все кардинально меняется.

Стейси начинает испытывать романтические чувства, а следом перед ней становится сложнейший выбор…

«Натуральные упыри», 2017

Раз в полвека коллектив вампиров собирается в британской глубинке, чтобы повидаться, обсудить насущные проблемы и закатить пиршество. Место выбрано не случайно – в глухой деревне никто не ищет жертв и не слышит веселья кровожадного клана. Но идиллия нарушается появлением Себастиана – молодого человека, который даже не подозревал, что попадет на вечеринку древних кровопийц. Он всего лишь собирался на свидание с девушкой. Упыри предлагают неожиданному гостю стать одним из них, а тем временем дом окружают представители отряда по борьбе с кровожадными монстрами. Эту ночь запомнят все, кому повезет остаться к утру в живых…

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