Зловещие легенды о кровопийцах всегда вызывали интерес у людей. В комедийном направлении эта тема выглядит необычно, но успешно вписывается в жанр, вызывая восторг зрителей.

Пять самых смешных комедий про вампиров

Эстетика мистической вселенной обычно отображается в кинематографе с пафосом и драматичностью. Ведь герои этих фильмов – таинственные сильнейшие существа, обладающие бессмертием и неуемной жаждой крови. Но наблюдать за комичными сюжетами с вампирами в качестве главных персонажей не менее увлекательно.

«Реальные упыри», 2014

Название в дословном переводе с английского звучит как «Что мы делаем в тени». История рассказывает о четверых вампирах, живущих в особняке и нещадно нарушающих первое правило потусторонних существ: «Не привлекать человеческое внимание». Главные герои перед ежегодным праздником нечисти принимают в своем доме съемочную группу охотников за сенсациями и дружелюбно соглашаются дать интервью.

Они расскажут о своих буднях, нюансах долгого совместного проживания и честно ответят на все вопросы, которые только могут задать люди группе эксцентричных кровопийц.

«Мрачные тени», 2012

Барнабас Коллинз – представитель знатного рода с огромной историей. Когда-то он разбил сердце девушке, которая оказалась не простой служанкой, а могущественной ведьмой. Отвергнутая убивает жену своего хозяина, а самого Барнабаса делает вампиром и заживо хоронит, обрекая на вечные мучения. Спустя сотни лет мужчину случайно освобождают, и он возвращается в родные хоромы. Действие происходит в 70-х годах XX века. Все, что осталось от прежней жизни, – Анжелика, до сих пор неравнодушная к герою коварная ведьма, в планах которой – разорить поместье Коллинз.

Персонаж Джонни Деппа не собирается позволить ей осуществить свой план и вступает в борьбу.

«Хватай и беги», 2015

Сюжет рассказывает о мире, в котором происходит зомби-апокалипсис. Прожорливые монстры повсюду, а главные персонажи – несколько подростков – чудом выжили и пытаются скрыться от опасности. Тем временем на зомби нападают вампиры, а на Землю в разгар странного противостояния высаживается войско агрессивных инопланетян. Теперь людям, живым мертвецам и кровопийцам придется объединить усилия, чтобы не дать воинственным существам из космической дали захватить Вселенную.

«Вампирши», 2012

Действие фильма происходит в 90-х годах прошлого столетия. Центральные персонажи – две прекрасные, но кровожадные вампирши. Гуди и Стейси, абсолютно разные, но подружившиеся девушки, бессмертны и могут тратить время как заблагорассудится. Они постоянно ходят на увлекательный шопинг, бесконечно болтают на разные темы, делятся друг с другом секретами, развлекаются на ночных тусовках Нью-Йорка и даже посещают анонимные собрания кровопийц. Но однажды все кардинально меняется.

Стейси начинает испытывать романтические чувства, а следом перед ней становится сложнейший выбор…

«Натуральные упыри», 2017

Раз в полвека коллектив вампиров собирается в британской глубинке, чтобы повидаться, обсудить насущные проблемы и закатить пиршество. Место выбрано не случайно – в глухой деревне никто не ищет жертв и не слышит веселья кровожадного клана. Но идиллия нарушается появлением Себастиана – молодого человека, который даже не подозревал, что попадет на вечеринку древних кровопийц. Он всего лишь собирался на свидание с девушкой. Упыри предлагают неожиданному гостю стать одним из них, а тем временем дом окружают представители отряда по борьбе с кровожадными монстрами. Эту ночь запомнят все, кому повезет остаться к утру в живых…