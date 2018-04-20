Загадочные самоубийства, 2018

Молодая провинциальная пара Клэр и Пол переезжает в новую квартиру в Лос-Анджелесе. Клэр получила работу мечты, и аренда им обходится недорого, поэтому молодые люди очень рады. Но счастье длится недолго — в первый же вечер к ним вламывается сектант и кончает с собой в их ванне. Выясняется, что именно тут совершил самоубийство основатель культа, некий Сторш, и ситуация с жаждущими смерти незваными гостями повторяется с ужасающей частотой. Не имея возможности переехать, парочка решает помогать потенциальным самоубийцам необычным способом.