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Загадочные самоубийства Загадочные самоубийства
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Seven Stages to Achieve Eternal Bliss By Passing Through the Gateway Chosen By the Holy Storsh

Загадочные самоубийства, 2018

2018 / США
5.4 Оцените
11 голосов
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О фильме

Молодая провинциальная пара Клэр и Пол переезжает в новую квартиру в Лос-Анджелесе. Клэр получила работу мечты, и аренда им обходится недорого, поэтому молодые люди очень рады. Но счастье длится недолго — в первый же вечер к ним вламывается сектант и кончает с собой в их ванне. Выясняется, что именно тут совершил самоубийство основатель культа, некий Сторш, и ситуация с жаждущими смерти незваными гостями повторяется с ужасающей частотой. Не имея возможности переехать, парочка решает помогать потенциальным самоубийцам необычным способом.

5.4 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 17 марта 2020
Премьера в мире 20 апреля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Вивьено Кальдинелли
В ролях
Кейт Микуччи
Кейт Микуччи
Сэм Хантингтон
Сэм Хантингтон
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
Дэн Хармон
Дэн Хармон
Рэй Сихорн
Рэй Сихорн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Загадочные самоубийства 3 постера
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Загадочные самоубийства смотреть онлайн

Загадочные самоубийства
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