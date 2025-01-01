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Киноафиша Фильмы Реальные упыри Цитаты из фильма Реальные упыри

Цитаты из фильма Реальные упыри

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Deacon Я думаю, мы пьем девичью кровь, потому что это звучит круто.
Vladislav Я так думаю: если ты собираешься съесть сэндвич, тебе будет приятнее, если знаешь, что никто с ним не еб#лся.
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Viago Да, часть нашей одежды — от жертв. Укуси кого-нибудь, а потом думаешь: «Ого, классные штаны!»
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Vladislav Дайте мне порулить в тёмных делах интернета!
Viago На что ты там ставишь?
Vladislav Я ставлю на стол.
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Антон, оборотень [всем оборотням] Кто мы? Мы...
[Все вместе]
Антон, оборотень Мы — оборотни, а не руг-волки.
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Stu [Показывает вампирам Гугл] Всё, что хочешь найти, просто вводишь в строку.
Viago Я потерял прекрасный шёлковый шарф где-то в 1912-м.
Deacon Да, теперь погугль это.
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Jackie Ты была девственницей, когда мы встречались.
Nick Да, мне было двенадцать.
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Deacon Однажды я торговал своими товарами и проходил мимо этого старого, жуткого замка. Я смотрю на него и думаю: «Очень старый и жуткий». И тут это существо налетело на меня! Оно затащило меня в темницу и вгрызлось мне в шею. И прямо на грани смерти... это существо заставило меня сосать его гнилую кровь. А потом расправило крылья вот так и зависло надо мной, пронзительно крича: «Теперь... ты вампир!» Это был Петир. И мы до сих пор друзья.
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Vladislav Что ты сегодня делаешь? Собираешься убить каких-нибудь извращенцев?
Child Vampire Да, встречаем педофила.
Vladislav Круто.
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Viago Некоторые немного паникуют из-за разницы в возрасте. Думают: «Что эта 96-летняя дама делает с парнем, в четыре раза её старше?»
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Vladislav Ты не будешь есть Стью и не будешь есть оператора... Может быть, одного оператора.
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Stu Я работаю в компании, которая... В общем, мы берем бизнес-требования от организаций, потом анализируем их, а потом создаем софт, который этим требованиям подходит.
Pauline Ivanovich, The Beast Он девственник. Он — девственник!
Vampire Witch Я чувствую запах девственника за тысячу шагов.
Deacon Ну давай же. Отойди на тысячу шагов и понюхай себя!
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Vladislav Я стараюсь выглядеть так — мертвый, но аппетитный.
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Viago Я очень надеюсь, что эти ребята не убьют этих полицейских, потому что тогда приедет ещё больше копов. Возможно, даже христиане, а это последнее, что нам нужно в этом доме.
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Vladislav Нам нужно завести рабов!
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Stu [просмотр интернета] Если нажать на «картинки», то можно увидеть фото девственниц.
Vladislav Владислав, Виго, Декан: О, да.
Vladislav Не думаю, что она девственница, если она так делает.
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Viago На днях зашёл я в гостиную, а на моём антикварном диване — кровь повсюду.
Vladislav Какой именно? Красный?
Viago Ну теперь он красный, да.
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Deacon Когда ты вампир, ты становишься очень... сексуальным.
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Deacon Вот что происходит, когда ты вампир. Ты вынужден смотреть, как умирают все вокруг. Твои мама и папа. Все твои друзья. Иногда жестоко — как упасть и вонзиться в огромный кол. Или заснуть в осенней куче листьев, и некоторые из них перекрывают тебе дыхание. Или сделать простую ошибку — сделать маску из крекеров и быть атакованным утками, гусями, лебедями. Или просто умереть от старости. Но даже старость — это жестоко. Смотреть, как стареют твои друзья. Они не могут пИсать, говорят глупости, у них сбоит мозг, и они ничего не помнят. А потом однажды они даже не помнят, кто ты, и ты желаешь, чтобы они умерли, и они умирают. Нет, если я знаю Стю, он, наверное, хотел именно так уйти. Разодранным оборотнями. Кровь и кишки разбросаны по деревьям. Лицо изорвано в клочья.
[пауза]
Deacon Надеюсь, тебе стало чуть легче.
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Vladislav Он был денди XVIII века, так что он может быть очень придирчивым.
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Viago Дикон. Как прошла твоя ночь, прошлой ночью?
Deacon Я превратился в собаку и трахался.
Viago Круто!
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Vladislav Мы — упыри, мы не кладём полотенца на пол.
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Полин Иванович, Зверь У тебя очень тёплые руки, Стю. Ты демон?
Виго Нет, он не демон.
Стю Я аналитик программного обеспечения.
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Deacon [когда копы уходят из подвала] Погоди, давай их убьём.
Viago Нет!
Vladislav Ну, давай сначала посмотрим, какие у них ещё есть меры безопасности... а потом, может, и убьём.
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Viago [Петиру] Я тут подумал, может... мне стоит просто принести тебе веник, если захочешь подмести пару скелетов.
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Nick Сумерки!
Deacon Заткнись, Ник! Ты не Сумерки.
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Deacon Соседи видят, как ты летаешь вокруг дома. Хочешь привлечь к этому дому внимание, а?
Nick За тобой целая съемочная группа бегает.
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Viago Ты классный парень, но ты не тянешь свою часть работы в квартире.
Deacon Ну, рад слышать, что я классный.
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Deacon Я танцевал эротический танец для своих друзей, а ты всё испортил. Я был в ударе, мои друзья кайфовали.
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Deacon Ты не можешь прийти на бал в костюме Блэйда. Он охотник на вампиров.
Viago Да ну, вампиры обожают Уэсли Снайпса.
Deacon Нет, это неуместно.
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Viago Приезжать в город — это, ну, реально круто, потому что на мгновение я чувствую...
Teenager Гомики!
🧡
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Jackie Я тебя люблю.
Терри, муж Джеки Я тебя тоже люблю.
Jackie Отлично. Но я твой хозяин.
🧡
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Viago Говорят, что у вампиров сердца холодные и мёртвые. Точно мёртвые. Но я не знаю. Мне кажется, что внутри кое-что ещё чувствует.
🧡
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Viago Петр, убирайся от солнечного света!
Deacon Переходи в тень, Петр!
Viago Убирайся с солнца!
Vladislav [Возвращается с водой] Уйди с дороги!
[Пытается облить Петира водой]
Deacon Я иду! Иду, Петр!
Viago Дикон, нет, это же солнце!
Deacon Я иду за тобой!
Viago Там солнце! Там солнце! Там солнце!
🧡
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