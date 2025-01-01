Stu[Показывает вампирам Гугл]Всё, что хочешь найти, просто вводишь в строку.
ViagoЯ потерял прекрасный шёлковый шарф где-то в 1912-м.
DeaconДа, теперь погугль это.
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JackieТы была девственницей, когда мы встречались.
NickДа, мне было двенадцать.
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DeaconОднажды я торговал своими товарами и проходил мимо этого старого, жуткого замка. Я смотрю на него и думаю: «Очень старый и жуткий». И тут это существо налетело на меня! Оно затащило меня в темницу и вгрызлось мне в шею. И прямо на грани смерти... это существо заставило меня сосать его гнилую кровь. А потом расправило крылья вот так и зависло надо мной, пронзительно крича: «Теперь... ты вампир!» Это был Петир. И мы до сих пор друзья.
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VladislavЧто ты сегодня делаешь? Собираешься убить каких-нибудь извращенцев?
DeaconКогда ты вампир, ты становишься очень... сексуальным.
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DeaconВот что происходит, когда ты вампир. Ты вынужден смотреть, как умирают все вокруг. Твои мама и папа. Все твои друзья. Иногда жестоко — как упасть и вонзиться в огромный кол. Или заснуть в осенней куче листьев, и некоторые из них перекрывают тебе дыхание. Или сделать простую ошибку — сделать маску из крекеров и быть атакованным утками, гусями, лебедями. Или просто умереть от старости. Но даже старость — это жестоко. Смотреть, как стареют твои друзья. Они не могут пИсать, говорят глупости, у них сбоит мозг, и они ничего не помнят. А потом однажды они даже не помнят, кто ты, и ты желаешь, чтобы они умерли, и они умирают. Нет, если я знаю Стю, он, наверное, хотел именно так уйти. Разодранным оборотнями. Кровь и кишки разбросаны по деревьям. Лицо изорвано в клочья.
[пауза]
DeaconНадеюсь, тебе стало чуть легче.
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VladislavОн был денди XVIII века, так что он может быть очень придирчивым.