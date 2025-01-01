Deacon Вот что происходит, когда ты вампир. Ты вынужден смотреть, как умирают все вокруг. Твои мама и папа. Все твои друзья. Иногда жестоко — как упасть и вонзиться в огромный кол. Или заснуть в осенней куче листьев, и некоторые из них перекрывают тебе дыхание. Или сделать простую ошибку — сделать маску из крекеров и быть атакованным утками, гусями, лебедями. Или просто умереть от старости. Но даже старость — это жестоко. Смотреть, как стареют твои друзья. Они не могут пИсать, говорят глупости, у них сбоит мозг, и они ничего не помнят. А потом однажды они даже не помнят, кто ты, и ты желаешь, чтобы они умерли, и они умирают. Нет, если я знаю Стю, он, наверное, хотел именно так уйти. Разодранным оборотнями. Кровь и кишки разбросаны по деревьям. Лицо изорвано в клочья.

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