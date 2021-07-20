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Айелет Зурер

Ayelet Zurer
Айелет Зурер
Айелет Зурер Ayelet Zurer
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Дата рождения
28 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Айелет Зурер

Родилась 28 июня 1969 года. Тель-Авив, Израиль.

Фильмография Айелет Зурер
Моя собака — герой
Моя собака — герой
семейный 2019, США / Венгрия
4.0
Бен-Гур
Бен-Гур
исторический 2016, США
6.0
Дни Искушения
Дни Искушения
исторический, драма, приключения 2015, США
5.0
Halo 4: Идущий к рассвету
Halo 4: Идущий к рассвету
фантастика, боевик, приключения 2012, США
6.0
Год в порту
Год в порту
драма 2011, США
5.0
Ангелы и демоны
Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.0
Гении
Гении
мелодрама, драма, комедия 2009, США
6.0
Воскрешенный Адам
Воскрешенный Адам
драма 2008, Германия / США / Израиль
6.0
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Эмма МакДональд сыграет главную роль в предстоящем фантастическом сериале канала AMC В проекте также снимутся Доминик Монахэн и Айелет Зурер.
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20 июля 2021 14:25
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