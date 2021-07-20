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Айелет Зурер
Айелет Зурер
Ayelet Zurer
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Айелет Зурер
Ayelet Zurer
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Дата рождения
28 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Айелет Зурер
Родилась 28 июня 1969 года. Тель-Авив, Израиль.
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Фильмография Айелет Зурер
Моя собака — герой
семейный
2019, США / Венгрия
4.0
Бен-Гур
исторический
2016, США
6.0
Дни Искушения
исторический, драма, приключения
2015, США
5.0
Halo 4: Идущий к рассвету
фантастика, боевик, приключения
2012, США
6.0
Год в порту
драма
2011, США
5.0
Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер
2009, США
7.0
Гении
мелодрама, драма, комедия
2009, США
6.0
Воскрешенный Адам
драма
2008, Германия / США / Израиль
6.0
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Эмма МакДональд сыграет главную роль в предстоящем фантастическом сериале канала AMC
В проекте также снимутся Доминик Монахэн и Айелет Зурер.
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20 июля 2021 14:25
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