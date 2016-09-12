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Бен-Гур Бен-Гур
Киноафиша Фильмы Бен-Гур Отзывы о фильме «Бен-Гур»
Ben-Hur Бен-Гур 2016 / США
6.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Бен-Гур»

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Наша рецензия

В семье Гуров приемный сын Мессала всегда считался родным. Так уж повелось. Много лет назад богатейший дом в Иерусалиме не посчитал зазорным приютить безродного римского мальчишку, от которого все шарахались, как от прокаженного: дед Мессалы когда-то осмелился пойти против Цезаря – и маленькому римлянину по наследству досталось клеймо позора. Однако у Гуров он вполне мог чувствовать себя принцем: разницы между приемышем и кровным сыном родители не видели никакой, Мессала и Джудо –…

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SKY 12 сентября 2016, 18:53
Кто смотрел, поделитесь впечатлениями?
12 сентября 2016, 18:53 Ответить
Рустам Надыршин 15 сентября 2016, 22:40
Оценка
Фильм достойно снят. Есть к чему придраться, но не нужно, смотрите и наслаждайтесь! Все на высшем уровне! :-)
15 сентября 2016, 22:40 Ответить
Никита Ещин 20 сентября 2016, 10:15
фуфло
20 сентября 2016, 10:15 Ответить
Никита Ещин 20 сентября 2016, 10:16
фуфло
20 сентября 2016, 10:16 Ответить
Никита Ещин 20 сентября 2016, 10:16
фуфло
20 сентября 2016, 10:16 Ответить
alex 8 ноября 2016, 08:20
sehr komisch!
:)
слишком всего понамешано. Пилат имел внешность почтикириллалаврованопотолше. Порадовала только фамилия Тимура в титрах в конце.
ой, на любителя кино. красивенько, философско и мирдружбажвачка.
8 ноября 2016, 08:20 Ответить
Андрей 2 декабря 2018, 13:03
Оценка
хороший фильм!
не смотрел изначальный 59ого года, но этот понравился!
хорошая игра актёров, картинка, костюмы.
не такой эпичный, как Гладиатор конечно ;))
концовка немного подмазала сюжетную линию...
9 баллов из 10ти
2 декабря 2018, 13:03 Ответить
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