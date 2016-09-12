В семье Гуров приемный сын Мессала всегда считался родным. Так уж повелось. Много лет назад богатейший дом в Иерусалиме не посчитал зазорным приютить безродного римского мальчишку, от которого все шарахались, как от прокаженного: дед Мессалы когда-то осмелился пойти против Цезаря – и маленькому римлянину по наследству досталось клеймо позора. Однако у Гуров он вполне мог чувствовать себя принцем: разницы между приемышем и кровным сыном родители не видели никакой, Мессала и Джудо –…
:)
слишком всего понамешано. Пилат имел внешность почтикириллалаврованопотолше. Порадовала только фамилия Тимура в титрах в конце.
ой, на любителя кино. красивенько, философско и мирдружбажвачка.
не смотрел изначальный 59ого года, но этот понравился!
хорошая игра актёров, картинка, костюмы.
не такой эпичный, как Гладиатор конечно ;))
концовка немного подмазала сюжетную линию...
9 баллов из 10ти
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