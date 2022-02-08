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Джек Хьюстон
Джек Хьюстон
Jack Huston
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Джек Хьюстон
Jack Huston
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Дата рождения
7 декабря 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Джек Хьюстон
Родился 7 декабря 1982 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джек Хьюстон
Дом Gucci
криминал, драма, триллер
2021, США
8.0
Антебеллум
фантастика, драма
2020, США
5.0
Роковая связь
боевик, триллер, криминал
2019, США
6.0
Бен-Гур
исторический
2016, США
6.0
Желтые птицы
2016, США
5.0
Их звездный час
комедия, мелодрама
2016, Великобритания
7.0
Дальняя дорога
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Гордость и предубеждение и зомби
комедия, мелодрама, ужасы, триллер
2015, США
6.0
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В производство запущен библейский фэнтезийный фильм о Деве Марии и Иосифе
В ленте от режиссера «Миротворца» снимаются Джек Хьюстон и Анджела Сарафян.
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8 февраля 2022 16:55
Звезда «Подпольной империи» Джек Хьюстон исполнит главную роль в новой адаптации «Графа Монте-Кристо»
Зрителей ждет современное переосмысление знаменитого романа. Действие фильма развернется в США и Азии.
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22 июня 2021 15:47
В фильме Ридли Скотта о Гуччи могут сняться Де Ниро, Лето, Пачино и Драйвер
Актеры присоединятся к Леди Гаге.
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21 августа 2020 13:39
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