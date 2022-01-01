Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Бен-Гур
Бен-Гур, 2016: актеры и роли
Ben-Hur
Бен-Гур
2016 / США
Трейлер
6.5
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Бен-Гур, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Джек Хьюстон
Jack Huston
Тоби Кеббелл
Toby Kebbell
Морган Фриман
Morgan Freeman
Оливия Кук
Olivia Cooke
Айелет Зурер
Ayelet Zurer
Педро Паскаль
Pedro Pascal
Марван Кензари
Marwan Kenzari
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение